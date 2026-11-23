ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın yönetim kuruluna doğrudan seslendi. Trump'ın Truth Social'daki paylaşımları arşivleyen bir siteye göre, Trump pazar gecesi ABD saatiyle 21.54'te şu paylaşımı yaptı:

"Umarım Nvidia yönetim kurulu Jensen Huang'ı yeniden işe alır. Bu, şirket için ve ABD için en iyi şey olur."

ABD'li iş dergisi Forbes'un haberine göre Trump, bu paylaşımla görevden ayrılan CEO'nun geri getirilmesi için ilk kez Nvidia yönetim kuruluna kamuoyu önünde çağrı yapmış oldu.

Forbes, çağrının yönetim kurulunun açıkça reddettiği bir talep olduğunu ve eski CEO'nun ilişki yaşadığı iddia edilen kadının Çin'in istihbarat kurumuyla temaslarına dair yeni ayrıntıların ortaya çıkmasından kısa süre sonra geldiğini yazdı.

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BD gazetesi The New York Times, pazar günü Alice Huang'ın Jensen Huang ile ilişkisi sürerken bir yıldan fazla süre Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir görevliyle temas halinde olduğunu yazmıştı.

"CASUS OLUP OLMADIĞI BELİRLENMEDİ"

Forbes'un aktardığına göre Trump, Huang'ın istifa etmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda asıl sorunun Alice Huang'ın casus olup olmadığı olduğunu söyledi ve "Bunun henüz belirlenip belirlenmediğini bilmiyorum" diye ekledi.

Reuters'ın haberine göre Trump'ın çağrısı, Huang'ın Çin casusu olduğu iddia edilen kişiyle bağlantıları hakkında Trump'ın neler bildiğine dair soruların sürdüğü bir döneme denk geldi. Trump yönetimi aynı zamanda Nvidia'nın geleceğini etkileyebilecek, şirketin gelişmiş çiplerinin ihracatını düzenleyen kurallar üzerinde çalışıyor.

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YÖNETİM KURULU AYNI FİKİRDE DEĞİL

Nvidia'nın yönetim kurulu ise şimdilik farklı düşünüyor. Reuters'a göre kurulun başkanı, Huang'ın göreve geri getirilmeyeceğini açıklamıştı. Huang'ın istifasının ardından şirketin finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atanmıştı.