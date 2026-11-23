Yakın dostu Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili de konuşan Ediz Hun; "Engin Çağlar'ı kaybettiğim için çok üzüldüm ama hayat böyle bir şey, bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Kimse kalmadı... Hayat dönme dolap gibi, bir gün ben de gideceğim ama üzülmüyorum. Çok az kişi kaldık. Yeşilçam artık perdelerini kapatmak üzere" demişti. Engin Çağlar, geçtiğimiz yıl motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.