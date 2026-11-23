Ediz Hun 87'nci yaşını kutladı
87'nci yaşına giren Türk sinemasının usta isimlerinden Ediz Hun, doğum gününü sosyal medya hesabından eşi Berna Hun birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak kutladı
22 Kasım 1940'ta İstanbul'da dünyaya gelen Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ediz Hun, yeni yaşına girdi.
1963'te Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmayla beyaz perdeye adım atan ve 'Genç Kızlar', 'Güllü', 'Ankara Ekspresi', 'Acı Hayat', 'Samanyolu' ile 'Yaprak Dökümü' gibi yapımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan sanatçı, doğum gününde sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Eşi Berna Hun ile çekilen bir fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hun, gönderisine "Bugün 86 yıl geride kaldı" notunu ekledi.
Usta oyuncu, daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak "87'ye bastım. Tüm dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Hayat dostlarla güzel. Herkese mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımın altına Ediz Hun'un meslektaşları ve sevenleri iyi dileklerini ileten yorumlar bıraktı.
"YALNIZLIK ÇEKİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz yıl BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Ediz Hun, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ediz Hun, kendini zaman zaman yalnız hissettiğini söyleyerek; "Kimse kalmadı, yalnızlık çekiyorum. İster istemez kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
Yakın dostu Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili de konuşan Ediz Hun; "Engin Çağlar'ı kaybettiğim için çok üzüldüm ama hayat böyle bir şey, bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Kimse kalmadı... Hayat dönme dolap gibi, bir gün ben de gideceğim ama üzülmüyorum. Çok az kişi kaldık. Yeşilçam artık perdelerini kapatmak üzere" demişti. Engin Çağlar, geçtiğimiz yıl motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Usta oyuncu ayrıca, son yıllarda törenlerde gördüğü ilgisiz ve özensiz görüntülerden rahatsız olduğunu da dile getirerek, "Ödül törenlerine kot pantolon ile gelenler oluyor. Çok sinirleniyorum. Ortamın tadını kaçırmamak için belli etmiyorum ama ben lafımı esirgemem. Ödül alacaksan, doğru dürüst giyin öyle git oraya" ifadelerini kullanmıştı.
Gençlik yıllarına dair bir itirafta da bulunan Ediz Hun, geçmişte öfkesini kontrol etmekte zorlandığını belirterek; "Eskiden daha fevriydim. Hatta bekarken kız arkadaşıma kızdığımda o kadar sinirlenmiştim ki evdeki eşyayı pencereden dışarı attım" demişti.