SHOW TV'de ekrana gelen 'Sevdan Bir Ateş' dizisinde 'Vuslat' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Gül, iki hafta önce hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın kaybıyla sarsılmıştı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Gül, Suar ile olan fotoğrafını yayımladı.

Ünlü oyuncu, hayat arkadaşına duyduğu özlemi "Yokluğun sessiz... Özlemin tarifsiz..." sözleriyle ifade etti.