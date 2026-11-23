Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından Tofaş'ın Bursa fabrikasında yeniden binek otomobil üretilip üretilmeyeceği merak edilirken, şirket yönetiminden gelecek döneme ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Habertürk'ün edildiği bilgiye göre, Tofaş'ın üçüncü çeyrek finansal sonuçlar toplantısında açıklamalarda bulunan CFO Ahmet Taşangil, yeni araç projesinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Yatırımcılar ile gerçekleşen toplantıda net mesajlar veren Taşangil, "Yeni araç projemizde son aşamaya geldik. Sözleşmeye son şeklini vermek üzere çalışmalarımız sürerken, projeye yönelik ön harcamalarımız da devam ediyor. Sözleşmeyi yıl sonundan önce imzalamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tofaş CFO'su Ahmet Taşangil'in yatırımcı toplantısındaki açıklaması, şirketin yeni bir üretim projesi için somut hazırlık yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Ancak yeni projenin hangi marka ve modeli kapsadığı henüz bilinmiyor.

Şirket yönetimi, üretilecek aracın binek otomobil mi yoksa ticari araç mı olduğunu, yatırım tutarını, üretim kapasitesini ve başlangıç takvimini de henüz açıklamış değil.

Dolayısıyla yeni projenin Egea'nın yerini alacak bir binek otomobil olduğunu söylemek için henüz erken.

EGEA SONRASI TİCARİ ARACA YÖNELDİ

Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015 yılında üretimine başlanan ve uzun yıllar Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri arasında yer alan Fiat Egea'nın üretimden kalkması, şirketin üretim yapısını da değiştirdi.

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Tofaş, Egea sonrasında K0 ve K9 projeleriyle hafif ticari araç üretimine ağırlık verdi.

K0 projesi kapsamında Fiat Scudo ve Ulysse'nin yanı sıra Stellantis'in diğer markalarına yönelik orta boy hafif ticari araçlar üretilirken, ekim ayında yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla K9 projesinin de seri üretimine başlandı.

Fiat Doblo'nun üç yıl aradan sonra yeniden Bursa'da üretilmesini sağlayan proje, Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Partner modellerini de kapsıyor.

Bu dönüşüm üretim rakamlarına da yansıdı.

Tofaş'ın 2026'nın ilk dokuz ayındaki toplam üretimi yüzde 12 artışla 100 bin adede ulaşırken, hafif ticari araçların toplam üretimdeki payı yüzde 72'ye yükseldi. Şirketin aynı dönemdeki K0 üretimi ise geçen yılın iki katını aştı.

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KAPASİTE KULLANIMI ARTABİLİR

Hatırlanacak olursa, Tofaş, haziran ayında gerçekleştirdiği verimlilik çalışmalarıyla Bursa fabrikasının yıllık üretim kapasitesini 450 bin adetten 500 bin adede yükseltişti.

Ancak K0 ve K9 projelerinin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık araç üretiminin 230-250 bin adet seviyesine çıkması bekleniyor. Bu da fabrikanın mevcut kapasitesinin yaklaşık yüzde 46-50'sine karşılık geliyor.

Öte yandan, Koç Holding'in nisan ayında yayımladığı yatırımcı sunumunda, Tofaş'ın 2028 yılı için kapasite kullanım hedefi yüzde 76-83 olarak açıklanmıştı. Mevcut kapasite üzerinden hesaplandığında bu oran, yıllık yaklaşık 380-415 bin araçlık üretim anlamına geliyor.

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Dolayısıyla Tofaş CFO'su Ahmet Taşangil'in sözleşme aşamasına gelindiğini açıkladığı yeni araç projesi, şirketin 2028 yılına yönelik üretim hedeflerine ulaşması açısından da önem taşıyor.

OPEL VE CITROEN YÖNETİMLERİYLE TEMASLAR

Tofaş'ın yeni araç projesine ilişkin açıklaması öncesinde, şirket yönetiminin Stellantis bünyesindeki markalarla gerçekleştirdiği görüşmeler de dikkat çekmişti.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, eylül ayında Almanya'nın Rüsselsheim kentindeki Opel genel merkezini ziyaret ederek Opel CEO'su Florian Huettl ve markanın üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Eroldu'nun Almanya temaslarının ardından Citroën CEO'su Xavier Chardon da Tofaş'ın Bursa fabrikasını ziyaret etmişti.

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Chardon, üretim hatlarında incelemelerde bulunarak fabrikanın Ar-Ge, mühendislik ve üretim yetkinlikleri ile yeni dönem projeleri hakkında bilgi almıştı.

Peş peşe gerçekleşen bu temaslar, Tofaş'ın Fiat dışındaki Stellantis markalarıyla üretim ilişkilerini geliştirme çabası açısından önem taşıyor. Ancak ziyaretlerin şirketin yeni araç projesiyle doğrudan bağlantılı olduğu henüz açıklanmadı.

OPEL VE LEAPMOTOR'UN YENİ MODELİ İSPANYA'DA ÜRETİLECEK

Tofaş'ın yeni araç projesine ilişkin açıklaması, Stellantis'in Avrupa'daki üretim planlarında değişikliklere gittiği bir dönemde geldi.

Stellantis, Çinli otomobil üreticisi Leapmotor ile iş birliğini genişletme kararı kapsamında Opel markası için yeni bir elektrikli C-SUV geliştirilmesini gündemine aldı.

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Opel'in Almanya'daki Rüsselsheim merkezinin tasarım ve mühendislik çalışmalarında rol üstleneceği modelde, Leapmotor'un elektrikli araç teknolojilerinden ve bileşenlerinden yararlanılması planlanıyor.

Yeni elektrikli SUV'un üretim adresi olarak ise Stellantis'in İspanya'daki Zaragoza fabrikası belirlendi. Modelin 2028 yılında üretime alınması hedefleniyor.

Zaragoza fabrikası, Opel Corsa'nın yanı sıra Peugeot 208 ve Lancia Ypsilon gibi modellerin üretiminde de önemli bir rol üstleniyor.

Stellantis'in Leapmotor ile geliştirdiği yeni Opel modelini İspanya'da üretme planı, Tofaş'ın Bursa fabrikasına hangi yeni modelin tahsis edileceği sorusunu da gündemde tutuyor.

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Ancak Opel–Leapmotor projesinin Zaragoza'da üretilmesi, Bursa'ya başka bir Stellantis modelinin gelmeyeceği anlamına da gelmiyor.

'MADE IN EU' SÜRECİ YATIRIM KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Tofaş'ın yeni model arayışında Avrupa Birliği'nin hazırladığı Made in EU düzenlemesinin nasıl şekilleneceği de önem taşıyor.

Avrupa otomotiv sanayisinde yerli üretimi desteklemeyi amaçlayan yaklaşımda Türkiye'nin kapsam dışında bırakılması, ülkedeki fabrikaların gelecekteki yatırım ve üretim kararlarında dezavantajlı duruma düşmesine neden olabilir.

Ford, Toyota ve Hyundai gibi üreticiler de Türkiye'nin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerinden ayrı değerlendirilmesinin maliyetleri artırabileceği ve sektörün rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisi ve Avrupa pazarına yönelik yüksek ihracat hacmi düşünüldüğünde, düzenlemenin nihai kapsamı Bursa'ya tahsis edilebilecek yeni modeller açısından da önem taşıyor.

BURSA'DA YENİDEN BİNEK OTOMOBİL ÜRETİLECEK Mİ?

Tofaş'ın Bursa fabrikası, Egea'nın üretimden kalkmasının ardından tamamen hafif ticari araç üreten bir yapıya dönüşüyor.

Bununla birlikte şirketin binek otomobil üretiminde uzun yıllara dayanan deneyimi, Ar-Ge kapasitesi ve mevcut tedarikçi ağı, yeni bir otomobil projesinin Bursa'da hayata geçirilmesi açısından önemli avantajlar oluşturuyor.

Stellantis'in farklı markaları için ortak platformlar üzerinden üretim gerçekleştirmesi, Bursa'ya gelecek olası yeni bir modelin mutlaka Fiat markasını taşıması gerekmediğini de gösteriyor.

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Ancak yeni araç projesinin mevcut bir Stellantis modelinin başka bir fabrikadan aktarılmasını mı, yoksa tamamen yeni bir modelin Bursa'ya tahsis edilmesini mi kapsadığı bilinmiyor.

Tofaş yönetiminin yıl sonundan önce imzalamayı beklediği sözleşme, bu nedenle Bursa fabrikasının gelecek üretim programına ilişkin önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Egea'nın ardından Bursa'da yeniden binek otomobil üretimine başlanıp başlanmayacağı ise yeni projenin detaylarının açıklanmasıyla netleşecek. Bu süreçte Egea'nın pazarda bıraktığı boşluğun, Fas'ta üretilen Fiat'ın yeni C segment modelleri Fastback ve Grizzly ile doldurulması hedefleniyor.