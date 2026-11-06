Tofaş, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Şirket, temmuz-eylül döneminde 4 milyar 332 milyon TL net kâr elde ederek analistlerin yaklaşık 2.51 milyar TL'lik beklentisini geride bıraktı. Böylece Tofaş'ın üçüncü çeyrek net kârı piyasa beklentilerinin yaklaşık yüzde 73 üzerinde gerçekleşti.

Şirketin üçüncü çeyrekteki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artış gösterdi. İlk dokuz aylık dönemde ise net kâr yüzde 189 yükselerek 10 milyar 973 milyon TL'ye ulaştı.

SATIŞ GELİRLERİ 293 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Tofaş'ın 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.4 artarak 293.5 milyar TL'ye yükseldi.

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Şirketin esas faaliyet kârı da önemli ölçüde iyileşti. Geçen yılın ilk dokuz ayında 625 milyon TL esas faaliyet zararı açıklayan Tofaş, bu yılın aynı döneminde 5.55 milyar TL esas faaliyet kârı elde etti.

Bununla birlikte üçüncü çeyrekte satış gelirleri yıllık bazda yaklaşık yüzde 29 gerileyerek 80.5 milyar TL oldu. Böylece şirket, satış gelirlerindeki düşüşe rağmen kârlılığını artırmayı başardı.

ÜRETİMDE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÖNE ÇIKTI

Finansal sonuçların yanı sıra Tofaş'ın üretim verilerinde de dikkat çeken değişimler yaşandı.

Şirketin toplam araç üretimi yılın ilk dokuz ayında yaklaşık yüzde 11.5 artışla 99 bin 700 adede yükseldi.

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Bu dönemde K0/Scudo üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 34 bin 623 adetten 72 bin 54 adede çıktı. Buna karşılık Egea üretimi 34 bin 390 adetten 16 bin 720 adede, Egea Hatchback üretimi ise 20 bin 372 adetten 10 bin 926 adede geriledi.

Egea'nın üretiminin sona ermesi ile birlikte Tofaş fabrikasında artık sadece hafif ticari araçlar üretilecek.

BEKLENTİLER AŞAĞI YÖNLÜ DEĞİŞTİ

Öte yandan, şirketin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen net kârda, operasyonel kârlılıktaki iyileşmenin yanı sıra finansman gelirleri ve parasal pozisyon kazancı da etkili oldu.

Şirketin üçüncü çeyrek FAVÖK'ü 2.43 milyar TL ile yaklaşık 1.84 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisini aştı.

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Ancak Tofaş'ın yılın geri kalanına ilişkin üretim ve satış beklentilerini aşağı yönlü güncellemesi de bilançonun dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Şirket, 2026 yılı üretim beklentisini 145-155 bin araç aralığından 135-145 bin araç aralığına indirdi.

Böylece Tofaş, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıklamasına rağmen yılın son dönemine ilişkin üretim ve satış hedeflerinde daha düşük seviyeler öngördü.