Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı: Bu koltuğun ağırlığının farkındayım

Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, 46 yaşındaki çalıştırıcıya imza töreni düzenledi.

CİHAN KAMER: EMRE BELÖZOĞLU İLE ŞAMPİYONLUĞA YÜREKTEN İNANIYORUZ

Teknik direktörümüz İsmail Kartal istifa etti. Yolları ayırdık. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Kısa bir süreçte hoca arayışımızda sevgili Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yolumuza devam etmeye karar verdik. Kendisi çok uzun senelerdir tanıdığım, çok takdir ettiğim gerek teknik açıdan gerek karakter açısından sevdiğim, güvendiğim bir kardeşim. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız kendisine tam destek vermektedir. Şampiyonluk yolumuzda Emre Belözoğlu ile şampiyon olacağımıza yürekten inanmaktayız.

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ÖNDER FIRAT: TÜM YÖNETİM OLARAK DESTEKLİYORUZ

Emre hocamızın tekrar kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bilgi, beceri ve liyakatiyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Tüm yönetim olarak desteğimizi bildiriyoruz.

EMRE BELÖZOĞLU: YUVAMA DÖNMENİN GURURUNU YAŞIYORUM

Her şeyden önce çocukluğum, Yedikule sokaklarında büyüdüğüm, hayalini hep taşıdığım formaydı Fenerbahçe. 103 gollü şampiyonluğun mimarları olan büyük efsane sporcularımızın ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana bu kulüpte, böylesine büyük bir çınarda nasiplenmeyi; üstüne spor direktörü olmayı, kısa bir süre olsa da teknik direktörlük yapmayı nasip etti.

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Bugün bir kez daha burada, yuvama dönmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle beraber olmak mükemmel.

🎙️ Emre Belözoğlu: Her şeyden önce çocukluğum, Yedikule sokaklarında büyüdüğüm, hayalini hep taşıdığım formaydı Fenerbahçe.



103 gollü şampiyonluğun mimarları olan büyük efsane sporcularımızın ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana bu kulüpte, böylesine büyük bir çınarda… pic.twitter.com/9nr891UtCC — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

"CAMİAMIZIN BEKLENTİLERİNİN FARKINDAYIM"

Camiamızın özellikle bu anlamdaki beklentilerinin farkındayım. Yıllarca bu sorumluluğu hem sporculuğumda, gerek yöneticiliğimde gerek teknik direktörlüğümde her dakikasını kıymet bilerek, bir şeref bilerek üstlendim ve bu sorumluluk bilincinde hareket ettim.

"5 SENE ÖNCEKİ EMRE'DEN FARKLI OLARAK..."

Bundan sonra da bu sorumluluğun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, çok daha kendini geliştirdiğime inandığım bir süreçle beraber kulübümün başarısı için ekibimle beraber elimizden gelen her şeyi yapmaya geldik. İnşallah muvaffak oluruz. Beraberce muvaffak oluruz; bu bütünlüğü, beraberliği beraberce sağlarız. Bana inanan, güvenen Sayın başkanımıza, bütün yöneticilerimize sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.

💥 "Farklı bir Emre olarak, beş sene önceki Emre olmayarak"



🎙️ Emre Belözoğlu: Camiamızın özellikle bu anlamdaki beklentilerinin farkındayım. Yıllarca bu sorumluluğu hem sporculuğumda, gerek yöneticiliğimde gerek teknik direktörlüğümde her dakikasını kıymet bilerek, bir şeref… https://t.co/yx4rF38Y32 pic.twitter.com/bzVI5rzvfo — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

-Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?

Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor. Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız.

🎙️ Emre Belözoğlu: Dirk Kuyt ile ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır. Ekibimizle ilgili de açıklama yapılacak.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/p3NpYHOEIn — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

-9 puanlık fark ile ilgili neler söylemek istersin?

Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Ben buraya evet Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref, ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Bu camiayı birleştirecek, son dönemde oluşan ayrılıkları, herkesi üzen süreci, dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum, bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, kupaları kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum.

-Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etmekte. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?

Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır, ben mesafeyi korumuşumdur.

Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem. Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli. Bu koltuğun bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçelilik'e yakışır şekilde yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam.

Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim.

💥 "Rakibimiz bugün benim öz kardeşim de olsa bizim rakibimizdir."



🎙️ Emre Belözoğlu: Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım.



Ve Fenerbahçe'nin bu anlamda zarar görmesini istemediğimden eşimle dahi… pic.twitter.com/e0SEAbC5iJ — HT Spor (@HTSpor) November 6, 2026

FENERBAHÇE'DE 6 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Emre Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik direktörlük de yaptı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

KASIMPAŞA'DA 10 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI

Bu sezon Kasımpaşa'nın başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve 1.7 puan ortalaması tutturdu.