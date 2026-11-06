Galatasaray'da transferde Aleksey Batrakov modeli!
Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferi yönetim kademesinde de örnek transfere dönüştü. Sarı-kırmızılı idareciler Rus yıldız gibi 3 transfere daha ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.
Galatasaray yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızların peşinde koşmuş devamındaysa kadrosunu Aleksey Batrakov'la güçlendirmişti.
Rus futbolcunun ortaya koyduğu performans sadece Avrupa devlerini değiştirmedi; sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını da etkiledi.
Scout ekibinin uzun süredir takibinde olan Rus futbolcu için görüşmeler aracı menajer olmadan yürütüldü.
Doğrudan oyuncunun kendi temsilcisi ve Türkiye temsilcisiyle görüşen Galatasaray, kulüp tarafında da yine aracı kullanmadı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Lokomotiv Moskovalı temsilciler ve transfer için gereken diğer yetkililerle doğrudan görüşmeler yürüttü.
Nihayetinde Aleksey Batrakov konuşulan 5-6 milyon Euro'luk maliyetlerden daha ucuza kadroya katılırken sahada gösterdiği performans da bazı dengeleri değiştirdi.
Sarı-kırmızılı yöneticiler yaptıkları sohbetlerde "Son yıllarda transferdeki isabet oranımız biraz düşük kaldı. Bizim Batrakov gibi birkaç transfer daha yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.
Galatasaray bundan sonraki süreçte Batrakov modeli transferlere ağırlık verecek; menajer önerilerinden ziyade scout ve teknik heyet raporları önem arz edecek.