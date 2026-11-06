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        Galatasaray'da transferde Aleksey Batrakov modeli!

        Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferi yönetim kademesinde de örnek transfere dönüştü. Sarı-kırmızılı idareciler Rus yıldız gibi 3 transfere daha ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

        Giriş: 06 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Galatasaray yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızların peşinde koşmuş devamındaysa kadrosunu Aleksey Batrakov'la güçlendirmişti.

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        Rus futbolcunun ortaya koyduğu performans sadece Avrupa devlerini değiştirmedi; sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını da etkiledi.

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        Scout ekibinin uzun süredir takibinde olan Rus futbolcu için görüşmeler aracı menajer olmadan yürütüldü.

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        Doğrudan oyuncunun kendi temsilcisi ve Türkiye temsilcisiyle görüşen Galatasaray, kulüp tarafında da yine aracı kullanmadı.

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        Sarı-kırmızılı kulüp, Lokomotiv Moskovalı temsilciler ve transfer için gereken diğer yetkililerle doğrudan görüşmeler yürüttü.

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        Nihayetinde Aleksey Batrakov konuşulan 5-6 milyon Euro'luk maliyetlerden daha ucuza kadroya katılırken sahada gösterdiği performans da bazı dengeleri değiştirdi.

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        Sarı-kırmızılı yöneticiler yaptıkları sohbetlerde "Son yıllarda transferdeki isabet oranımız biraz düşük kaldı. Bizim Batrakov gibi birkaç transfer daha yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

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        Galatasaray bundan sonraki süreçte Batrakov modeli transferlere ağırlık verecek; menajer önerilerinden ziyade scout ve teknik heyet raporları önem arz edecek.

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        #galatasaray
        #transfer
        #batrakov
        #aleksey batrakov
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