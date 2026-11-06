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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi

        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi

        İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı geçiren ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Emine Yılmaz, operasyondan bir gün sonra yaşamını yitirdi. Estetik operasyonun ardından kalbi duran doktor, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        İzmir'de, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı.

        AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

        İHA'daki habere göre estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü.

        OPERASYON SONRASI KALBİ DURDU

        Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

        Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim hayatını kaybetti. Talihsiz doktorun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktor olduğu öğrenildi.

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        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastane ile uzaktan anlaşmalı çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
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