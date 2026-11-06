Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 11°

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 14°

        Gaziantep

        Yağmurlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Keserle sel sularının önünü açmaya çalışan kadın: Her yağmurda bu mücadeleyi veriyorum

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı (75), "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi. (DHA)

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti