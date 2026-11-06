Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

REKLAM

İstanbul Kısmen Güneşli 12° Ankara Parçalı bulutlu 11° İzmir Güneşli 16° Antalya Parçalı Bulutlu 22° Trabzon Yağmurlu 13° Bursa Kısmen Güneşli 11° Adana Parçalı Bulutlu 24° Diyarbakır Yağmurlu 14° Gaziantep Yağmurlu 14° Ağrı Yağmurlu 6°

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.