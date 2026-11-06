Vincenzo Italiano: Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda İskoçya ekibi Celtic’e 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano değerlendirmelerde bulundu.

Rakibe 3 gol hediye ettiklerini söyleyen Vincenzo Italiano, “Maalesef kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Oyuncularım bugün çok iyi bir iş çıkardılar. Savunmada yumuşak olduğumuzu söyleyebilirim. Sezon başındaki gibi değildik. Sezon başında oyuncularımın çok iyi bir iş çıkarttıklarını söylüyordum. Gerçekten çok sert oynuyordular. Dikkatli ve uyanıktılar. Gol yememe istekleri vardı. Bugün 3 puanı çöpe attığımızı söyleyebilirim. Rakibe 3 tane gol hediye ettik. Bundan dolayı çok çok üzgünüm. Avrupa’daki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bugünkü performansları göz önünde bulundurursak bence olmaması gereken bir mağlubiyetti. Önümüzde 4 maç var, 12 puan demek oluyor bu. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Savunmadaki hatalar yapılmayacak hatalardı” ifadelerini kullandı.

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"DİKKATİMİZ DAĞILDIĞI ZAMAN BUNU ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDÜYORUZ"

Sezon başındaki oyunu ve savunmayı yeniden göstermeleri gerektiğini söyleyen Italiano, “Değişikliklerden bahsedecek olursak; bir değişiklik bugün gol attı. Orkun oyuna girer girmez gol attı, takıma katkıda bulundu. Son 2 maçtaki deplasmanda bence iyi performanslar vardı fakat sonuca yansımadı. Savunmada yumuşaklık var. Eskisi gibi sertlik yok. Her zaman 5 değişiklik size katkı vermeyebilir. Dikkatimiz dağıldığı zaman bunu çok ağır bir şekilde ödüyoruz, gol yiyoruz. Dikkatimizi daha da artırmamız gerekiyor. Hoffenheim ve Fenerbahçe deplasmanlarında kazanan takımız. Avrupa’da sezonun başında iyi işler çıkartmış bir takımız. O takıma geri dönmemiz gerekiyor. O oyunu ve savunmayı yeniden göstermemiz gerekiyor. Kolay goller hediye edemezsiniz. Dikkat seviyemizi daha da artırmamız gerekiyor. 2-2’den sonraki golde pozisyon doğmadan bunun önüne geçmemiz gerekiyordu. Savunmada son adam bunlar, oradaki adamların davranış şekli en önemlisi. Sezonun başında bu adamlar mücadeleye giriyordular, çizgiden top çıkartıyordular, daha ısırgandılar. Şu anda bu yok. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Sezon öncesindeki takıma tekrar dönmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.