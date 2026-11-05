Üsküdar’da sanal medya ünlüsü eşi Merve Veziroğlu Yıldırım’ı 58 yerinden bıçakladığı iddiasıyla 26 yıl hapis cezası alan Yunus Yıldırım, yapılan itiraz sonucu Yargıtay’ın cezayı bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, verilen kararın yeterli olduğunu değerlendirirken, sanık hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verdi.

Üsküdar’da 4 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce Üsküdar’daki evlerine taşınan yüksek mimar ve sanal medya ünlüsü Merve Veziroğlu Yıldırım (33) ile eşi Yunus Yıldırım (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşini 58 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti.

Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım ise çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mayıs 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Yıldırım’ı, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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CEZA YARGITAY'DAN BOZULDU

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Dosyaya bakan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmün oy birliği ile bozulmasına karar verdi. Bozma kararında, sanık Yunus Yıldırım hakkında ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçu yönünden, suç kastının bulunmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, beraatine karar verilmesi yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi. Kararın devamında sanık Yunus Yıldırım’ın Merve Veziroğlu Yıldırım’ın vücudunun muhtelif yerlerinden yaraladıktan sonra 112’yi arayarak hastaneye kaldırılıp tedavi olmasını sağlayarak icra hareketlerinin bitmesinden sonra neticenin meydana gelmesini önlediği ifade edildi. Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören maddesi uyarınca makul düzey ile azami düzey arasında bir ceza tayini gerekirken, üst sınırdan olacak şekilde 20 yıl olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayininin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi. Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yerel mahkemeye gönderildi.

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Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"BENİ ÖLDÜRMEKTEN VAZGEÇMEDİ, ŞANSA YAŞIYORUM"

Merve Veziroğlu Yargıtay'ın kararına ilişkin yaptığı savunmada, "İlk davamızda verdiğiniz karar için çok sağ olun. Yargıtay'ın verdiği karar beni ve tüm masumları korkutan bir karara dönüştü. Ben evimde pijamalarımla çay içmeye çalışırken içerdeki odaya çekilmeye çalışıldım. Yatağın üzerinde üzerime bıçakla geldi ve odanın kapısını kilitledi. Orada can havliyle pencereden atlamayı bile düşündüm. İlk önce yorganı kendime doğru çektim. 'Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, ben 5-6 ay yatıp çıkacağım' dedi. Sonra yorganı üzerimden çekti. Ben hayati yerlerimi kapatmaya çalıştım sonra ilk bıçağı karnıma sapladı. Bana hala tekme atıyordu yaşıyor muyum diye. Bunun nesi vazgeçmek? Ben şansa yaşıyorum. Yargıtay kararına itiraz etmenizi istiyorum" dedi.

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"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Tutuklu sanık Yunus Yıldırım savunmasında, "Öldürme kastım yoktu. Bunun somut bir delili olarak 112 sağlık ekiplerini aradım. Kapı kitleme olayı da yoktur. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

2 SUÇTAN TOPLAM 26 YIL HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme heyeti, daha önce verilen kararın yeterli olduğunu değerlendirirken, sanık Yunus Yıldırım'a 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.