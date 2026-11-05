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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Spor yazarları tarihi galibiyeti değerlendirdi! "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"

        Spor yazarları tarihi galibiyeti değerlendirdi! "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Zorlu mücadelede 2 kez geriye düşen sarı-lacivertliler, Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi ile sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Liverpool'u 2 kez geriye düşmesine karşın 3-2 mağlup etmeyi başardı. Spro yazarları tarihi galibiyeti değerlendirdi.

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        "TARİHİ BİR GALİBİYET"

        Uğur Meleke: "Fenerbahçe’nin bu sezon galibiyet baskısı altında başlamadığı maçlara bakınca çoğunlukla sahadan başı dik ayrıldığını görüyoruz: Lyon deplasmanında alınan galibiyet. Kadıköy’de Roma’ya karşı gösterilen süper performans. Ve dün Liverpool karşısında geriden gelerek kazanılan tarihi zafer." (Hürriyet)

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        "KUYT BUNU GERÇEKLEŞTİRDİ"

        Ömer Üründül: "Dirk Kuyt, takım tertibinde doğru bir tercih yaptı. Yeri geldikçe vurguluyorum, F.Bahçe'nin eldeki kadrosunda bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Guendouzi ve Kante'nin yanında mutlaka İsmail oynamalı. İşte Kuyt bunu gerçekleştirdi. Sonraki hamleleri de yerindeydi. Tabii ki bu galibiyet belki de dün akşam ters bir neticeyle ümitlerin kaybolacağı ilk 24 için büyük bir şans doğdu." (Sabah)

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        "BU 3 PUAN FENERBAHÇE'Yİ YÜREKLENDİRECEK"

        Engin Verel: "Uzun zamandır bu kadar istekli, arzulu, futbol oynamaya odaklı bir Fenerbahçe izlememiştim. Kuşkusuz bunda rakibin isminin büyüklüğü de motivasyon açısından etkili olmuştur. Liverpool dün ilk 11'de ideal kadrosuyla başlamasa da Fenerbahçe'nin öne geçtiği dakikalarda en iyi kadrosuyla sahadaydı. Fenerbahçe buna rağmen geriye düştüğü maçı döndürdü. Liverpool'a karşı bunu yapmak kolay değil. Eminim bu 3 puan Fenerbahçe'yi hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma açısından yüreklendirecek hem de son dönemde yıkılan özgüvenini onarma açısından ilaç olacak." (Akşam)

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        "ŞAPKA ÇIKARILIR, CEKET İLİKLENİR"

        Zeki Uzundurukan: "İsmail Kartal döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ikinci plana iten, varsa yoksa lig diyen bir anlayış vardı Fenerbahçe'de! Helal olsun Kuyt'a! Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir kadro çıkarmış. Sahada adeta son nefesine kadar savaşan, muazzam oynayan bir Fenerbahçe izledik! Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında 1-0 geriye düştükten sonraki başkaldırışı ve tahrip gücü yüksek futboluna şapka çıkarılır, ceket iliklenir!" (Fotomaç)

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        "EMRE BELÖZOĞLU BU TAKIMI ADAM EDER"

        Emre Bol: "Çok güzel atasözlerimiz var. Mesela; "At sahibine göre kişner. " Görünen o ki Fenerbahçeli oyuncular, teknik direktöre göre oynayacak. Emre Belözoğlu bu takımı adam eder." (Fotomaç)

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        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #fenerbahçe
        #LİVERPOOL
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