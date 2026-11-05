"BU 3 PUAN FENERBAHÇE'Yİ YÜREKLENDİRECEK"

Engin Verel: "Uzun zamandır bu kadar istekli, arzulu, futbol oynamaya odaklı bir Fenerbahçe izlememiştim. Kuşkusuz bunda rakibin isminin büyüklüğü de motivasyon açısından etkili olmuştur. Liverpool dün ilk 11'de ideal kadrosuyla başlamasa da Fenerbahçe'nin öne geçtiği dakikalarda en iyi kadrosuyla sahadaydı. Fenerbahçe buna rağmen geriye düştüğü maçı döndürdü. Liverpool'a karşı bunu yapmak kolay değil. Eminim bu 3 puan Fenerbahçe'yi hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma açısından yüreklendirecek hem de son dönemde yıkılan özgüvenini onarma açısından ilaç olacak." (Akşam)