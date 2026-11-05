Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sıla Saraydemir: Estetiğim yok

        Sıla Saraydemir: Estetiğim yok

        Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, estetiğinin olmadığını ifade ederek "Bir ara çok modaydı, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp, doğallığa kaydı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Altın Portakal Festivali'ne katılan model, "İlk Altın Portakal deneyimimdi. Çok eğlendim, herkesle tanışabildiğim ortam oldu" dedi.

        2

        Kariyerine oyuncu olarak devam etmek istediğini ifade eden Saraydemir, "Son altı aydır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bunun üzerine ilerlemek istiyorum. Modellik yaptığım oluyor ama oyunculuğa göre daha az ağır basıyor" diye konuştu.

        3

        "MODELLİK YÖN DEĞİŞTİRDİ"

        Sıla Saraydemir, gazetecilerin "Eski modellerin, 'Yeni çıkan modeller işlerini yapmıyor, farklı sektöre yöneliyor' sözleri için ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: Herkes, 'Modellik bitti mi, devam etmeyecek mi?' diye soruyor. Modellik bitmedi, yön değiştirdi. Eskiden biraz daha fiziğe, duruşa ve profesyonelliğe bakarlarken, şimdi tanınırlığa ve projeyi kimin daha ileri götürebileceğine bakılıyor.

        4

        Modayla ilgili düşünceleri sorulan 23 yaşındaki model, "Güzel giyinirim. Rekor seviyesinde alışveriş tutkum yok. Zaman kaybettirecek alışveriş yapmıyorum. Genelde internetten yapıyorum" dedi.

        5

        ESTETİK SORULARINA YANIT

        Genç oyuncuların, estetiğe yönelmesiyle ilgili de konuşan Sıla Saraydemir, "Tercih meselesi, herkesin kendi kararı. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Estetik bir ara çok modaydı, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp, doğallığa kaydı. Bence doğallık daha iyi" ifadelerini kullandı.

        6

        Saraydemir, haziran ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Saraydemir'in boyu ise 1.80 metre.

        7

        Sıla Saraydemir, ayrıca geçmiş yılların Türkiye güzelleri; Arzum Onan ve Azra Akın'a benzerliğiyle dikkat çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Evin anahtarı bende" Tasarlanmış cinayet!

        Aksaray'da, 5 yıl önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan aynı yaştaki Osman Oruç tutuklandı. Oruç'un cinayetten bir gün önce annesine, "Evin anahtarı bende. Şefika'nın evine gideceğim, onu öldüreceğim", olayın ardından da "O iş tamam, artık r...
        #Estetik
        #oyunculuk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
        2 turuncu, 14 sarı uyarı! Sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Annesi ile kız kardeşini öldürmüştü! Kahreden gerekçe
        Annesi ile kız kardeşini öldürmüştü! Kahreden gerekçe
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        "Estetiğim yok"
        "Estetiğim yok"
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"