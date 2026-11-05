Sıla Saraydemir: Estetiğim yok
Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, estetiğinin olmadığını ifade ederek "Bir ara çok modaydı, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp, doğallığa kaydı" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Altın Portakal Festivali'ne katılan model, "İlk Altın Portakal deneyimimdi. Çok eğlendim, herkesle tanışabildiğim ortam oldu" dedi.
Kariyerine oyuncu olarak devam etmek istediğini ifade eden Saraydemir, "Son altı aydır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bunun üzerine ilerlemek istiyorum. Modellik yaptığım oluyor ama oyunculuğa göre daha az ağır basıyor" diye konuştu.
"MODELLİK YÖN DEĞİŞTİRDİ"
Sıla Saraydemir, gazetecilerin "Eski modellerin, 'Yeni çıkan modeller işlerini yapmıyor, farklı sektöre yöneliyor' sözleri için ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: Herkes, 'Modellik bitti mi, devam etmeyecek mi?' diye soruyor. Modellik bitmedi, yön değiştirdi. Eskiden biraz daha fiziğe, duruşa ve profesyonelliğe bakarlarken, şimdi tanınırlığa ve projeyi kimin daha ileri götürebileceğine bakılıyor.
Modayla ilgili düşünceleri sorulan 23 yaşındaki model, "Güzel giyinirim. Rekor seviyesinde alışveriş tutkum yok. Zaman kaybettirecek alışveriş yapmıyorum. Genelde internetten yapıyorum" dedi.
ESTETİK SORULARINA YANIT
Genç oyuncuların, estetiğe yönelmesiyle ilgili de konuşan Sıla Saraydemir, "Tercih meselesi, herkesin kendi kararı. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Estetik bir ara çok modaydı, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp, doğallığa kaydı. Bence doğallık daha iyi" ifadelerini kullandı.
Saraydemir, haziran ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Saraydemir'in boyu ise 1.80 metre.