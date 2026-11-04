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        Haberler Dünya İsrailli siyasiler, ABD seçim sonuçlarının ardından Netanyahu'nun başbakan olarak kalamayacağını vurguladı

        İsrailli siyasiler, ABD seçim sonuçlarının ardından Netanyahu'nun başbakan olarak kalamayacağını vurguladı

        Demokratların ABD'de gerçekleşen ara seçimlerde zafer elde etmesinin ardından açıklama yapan İsrailli muhalif siyasetçiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevde kalamayacağını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak

        İsrailli muhalif siyasetçiler, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların zafere ulaştığı ABD ara seçimlerinden sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun göreve devam edemeyeceğini vurguladı.

        ABD ara seçim sonuçlarını Netanyahu ve İsrail'e verilen destek bağlamında değerlendiren İsrailli muhalefet liderleri, ABD'de bu desteğin seçimlerde kaybetme nedenine dönüştüğüne işaret etti.

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        Muhalefetteki Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'deki seçim sonuçlarının ardından "Netanyahu ile birlik hükümeti olasılığı tamamen ortadan kalkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Lapid, "İsrail, onun başbakan olarak kalmasına izin veremez. Bu, güvenliği tehlikeye atar, demokrasiyi tehlikeye atar ve bizi uluslararası alanda mahveder." ifadelerini kullandı.

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        Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, X hesabından, "ABD'de açıklanan ara seçim sonuçları, Netanyahu'nun hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler nezdinde ne kadar zararlı bir figür olduğunu ortaya koyuyor." yazdı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevde kalmasının, İsrail'i uluslararası yaptırımlara, izolasyona ve ABD ile çatışmaya sürükleyebileceğini belirten Golan, İsrail'in dünyadaki konumunu yeniden tesis etmek için önlerinde iki seçenek olduğunu savunarak şunları kaydetti:

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        "Ya Netanyahu'nun İsrail'i, 'Süper Sparta', boykot edilen, geri kalmış ve izole edilmiş İsrail; ya da güçlü, ilerici, özgür ve güvenli bir İsrail. Netanyahu seçimleri kaybetti. O, İsrail için tehlikelidir."

        Golan, kaybedecek vakitleri olmadığını ve bir değişim hükümeti kurmaları gerektiğini belirtti.

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        #israil
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