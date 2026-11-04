Tamamlandığında, evinde 12 araçlık yer altı garajı ve sığınağı yer alacak. Evin 15 yatak odası, spor sahası ve devasa bir havuz bulunuyor.

2 bin 700 metrekarelik modern çiftlik evi, önde gelen Kanadalı mimar Richard Landry tarafından dört dönümlük bir arazi üzerine tasarlandı.