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        Haberler Dünyadan Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikaneye taşınıyor

        Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikaneye taşınıyor

        Havadan çekilmiş görüntüler, Kylie Jenner'ın 15 milyon dolarlık devasa malikanesinin tüm boyutlarını gözler önüne seriyor. Jenner, altı yıl sonra 'rüya evi'ne taşınmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Amerikalı realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, yeni malikanesine taşınmaya hazırlanırken, evin havadan çekilen görüntüleri, ne kadar görkemli olduğunu ortaya koyuyor.

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        Jenner'ın devasa malikanesi, büyük taşınma öncesinde son rötuşlar yapılırken taşınmaya hazır görünüyor. 29 yaşındaki televizyon yıldızının çocukları için evinin bahçesine bir oyun evi kurdurduğu görüldü.

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        Jenner, 2020'de ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan 15 milyon dolara satın aldığı Calabasas'taki mülkü altı yıldır yeniliyor. İnşaat işleri büyük ölçüde tamamlanan evin peyzaj çalışmalarında da pek çok aşama kaydedildi.

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        Jenner, iki ay önce YouTube'da yayınladığın videoda burayı "hayalindeki ev" olarak tanımlamıştı.

        Jenner, bu devasa evde eski sevgilisi Travis Scott'tan olan sekiz yaşındaki kızı Stormi ve dört yaşındaki oğlu Aire ile birlikte yaşayacak.

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        Jenner, başlangıçta "Güzel İtalyan evim" dediği malikaneyle ilgili paylaşım yapmayı düşünmediğini, ancak "zaten internette her yerde olduğu için" fikrini değiştirdiğini söyledi.

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        Görkemli evin girişi, zeytin ağaçları ve lavantalarla çevrilmiş durumda. The Sun gazetesinin Ağustos 2025 tarihli bir haberine göre, Jenner mülkün etrafını çevrelemek için 500 bin dolar değerinde zeytin ağacı satın aldı.

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        Tamamlandığında, evinde 12 araçlık yer altı garajı ve sığınağı yer alacak. Evin 15 yatak odası, spor sahası ve devasa bir havuz bulunuyor.

        2 bin 700 metrekarelik modern çiftlik evi, önde gelen Kanadalı mimar Richard Landry tarafından dört dönümlük bir arazi üzerine tasarlandı.

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        Jenner, şu anda Los Angeles'ın Hidden Hills bölgesindeki 36 milyon dolarlık evinde yaşıyor. 2023'ten beri Hollywood yıldızı Timothee Chalamet ile birlikte.

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        Jenner geçen ay, Victoria's Secret Fashion Show'da, markanın 50 milyon dolarlık "fantezi sütyeni"ni giyerek podyuma çıkmasıyla izleyicileri şaşırttı.

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        #kylie jenner
        #yeni ev
        #lüks
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