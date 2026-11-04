ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRATLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Trump, New York Times'a yaptığı açıklamada ise Cumhuriyetçilerin ABD Temsilciler Meclisi'ndeki kontrolünü kaybetmesinin beklendiği ara seçimlerin sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

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NYT'nin aktardığına göre Trump, "Demokratlarla birlikte çalışacağız; onlarla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Muhtemelen ortak bir noktada buluşacağız," ifadelerini kullandı.

VETO PAYLAŞIMI

Trump daha sonra sosyal medya hesabından üzerinde "Veto" yazan bir şapkanın görselini paylaştı. Seçim öncesinde Kongre'de kontrolü kaybetmeleri halinde kendisini "Bay Veto" olarak tanımlayacağını söyleyen Trump, bu ifadeyle Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi durumunda Kongre'den geçecek yasal düzenlemeleri veto etme yetkisini kullanabileceğine işaret etmişti.

Daha sonra açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Demokratlar gönderecek ben veto edeceğim. Sonucun sebeplerinden biri de İran" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARI TEBRİK ETTİ

Peş peşe açıklamalarda bulunan WSJ'ye yaptığı açıklamada ise Demokratları tebrik etti. "İran savaşı yüzünden seçimi kaybettim. Demokratları tebrik ediyorum" dedi