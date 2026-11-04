ABD tarihinde bir ilk: İlk kez siyahi bir kadın vali seçildi

Eski Atlanta Belediye Başkanı ve Demokrat Partili Keisha Lance Bottoms, Georgia valiliği yarışını kazanarak Cumhuriyetçiler açısından sürpriz bir yenilgiye imza attı. Bottoms, ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın olacak.

Georgia, eyalet genelindeki seçimlerde kazananların genellikle az farklarla belirlendiği ve siyasi açıdan iki parti arasında gidip gelen bir eyalet olarak biliniyor. Milyarder iş insanı Rick Jackson, son günlere kadar valilik yarışının favorisi olarak görülüyordu. Lance Bottoms, seçimden birkaç gün önce eski Başkan Barack Obama'nın yanı sıra salı günü yeniden seçilmeyi başaran Demokrat Senatör Jon Ossoff ile birlikte kampanya yürüttü.

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Eski Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, milyarder Jackson'ın kişisel servetinden 200 milyon dolardan fazla harcayarak yürüttüğü kampanyaya kıyasla çok daha sınırlı bir bütçeyle seçimi kazandı. Böylece 1998'den bu yana Georgia'da valilik yarışını kazanan ilk Demokrat oldu.

Bottoms, seçim gününden önce yaptığı açıklamada, "Bu anda yapacaklarımız tarihe yankılanacak" dedi. Adaylığının tarihi öneminin önüne geçmesine çoğu zaman izin vermeyen Bottoms, bunun yerine eyaletteki ekonomik eşitsizlikleri gidermeye ve Başkan Donald Trump yönetiminin Washington'daki politikalarına karşı koymaya yönelik planlarını öne çıkardı.

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SEKİZ ADAYDAN BİRİYDİ

Bottoms, seçimlerde valilik için yarışan büyük partilerin sekiz siyah adayından biriydi. ABD tarihinde bugüne kadar yalnızca üç siyah vali seçildi; bu isimlerin tamamı Demokrat erkeklerdi. Bu yıl iki siyahi kadın valilik için yarıştı: Georgia'da Bottoms ve Minnesota'da Cumhuriyetçi Lisa Demuth.

EYALET SİYASETİNDEKİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Jackson'ın yenilgisi, Georgia'nın iki partinin de güçlü olduğu bir siyasi rekabet alanına dönüşümünde Cumhuriyetçiler açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Kampanyasına kamuoyunda pek tanınmayan bir isim olarak başlayan Jackson, kişisel servetini ve siyaset dışından gelen aday imajını kullanarak, Trump'ın erken dönemde desteğini alan görevdeki vali yardımcısını, başsavcıyı ve eyaletin seçimlerden sorumlu bakanını ön seçimlerde geride bırakmıştı.

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Demokratlar, Trump'ın ilk kez başkan seçildiği 10 yıl öncesinden bu yana Georgia'da üç ABD Senatosu seçimini kazanmıştı. Senatör Jon Ossoff da salı günü yeniden seçilmek için yarıştı. Buna karşın Cumhuriyetçiler, 20 yılı aşkın süredir eyalet yönetiminde üçlü hakimiyeti ellerinde tutuyordu: Valilik makamının yanı sıra Georgia Genel Kurulu'nun iki kanadını da kontrol ediyorlardı.