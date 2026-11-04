Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Alman ekibinde Bilal El Khannouss, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Giriş: 04 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Bilal El Khannouss, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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"ALLAH BİLİYOR"
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna yanıt veren Faslı oyuncu, "Allah biliyor" yanıtını verdi.
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"SADECE GALATASARAY"
Çelik'in "İleride Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna da cevap veren 22 yaşındaki on numara, "İnşallah sadece Galatasaray" ifadelerini kullandı.