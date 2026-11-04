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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!

        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Alman ekibinde Bilal El Khannouss, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 04 Kasım 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Bilal El Khannouss, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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        "ALLAH BİLİYOR"

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna yanıt veren Faslı oyuncu, "Allah biliyor" yanıtını verdi.

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        "SADECE GALATASARAY"

        Çelik'in "İleride Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna da cevap veren 22 yaşındaki on numara, "İnşallah sadece Galatasaray" ifadelerini kullandı.

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        15 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

        Sezon başında Stuttgart, Bilal El Khannouss için Leicester City'e 15 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bundesliga temsilcisinde 14 maça çıkan genç isim, 2 gollük katkı sağladı ve 847 dakika sahada kaldı.

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        #Stuttgart
        #galatasaray
        #şampiyonlar ligi
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