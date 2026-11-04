UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, zorlu mücadeleyi 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Aleksey Batrakov kaydetti. Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken, Stuttgart ise ilk kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Rakibimizin nasıl oynadığını daha önce söylemiştik. Son lig maçının bizim için ölçü olacağını belirtmiştik. Üçlü savunmayla, 3-4-1-2 dizilişiyle oynayan, hücum gücü ve kalitesi yüksek oyuncularıyla her an tehlike yaratabilen bir takım. Ancak doğru işler yaptığımızda çok fazla pozisyona girebileceğimizi de söylemiştik. Bunu ilk yarıda çok daha iyi yaptık ve 2-0'lık bir galibiyet aldık.

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"ZEMİN İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ"

İkinci yarıda hücum geçişlerini biraz daha iyi değerlendirebilirdik. Zemin iki takımı da etkiledi. Oyun içerisinde çok fazla uzun top kullanıldı. İki takımın birbirine baskı yapması da uzun topların artmasına neden oldu. İkinci topları kazandığımızda pozisyona girme şansı yakaladık. Ancak maçın başında ve ikinci yarıda rakibimize önemli fırsatlar da verdik.

"BİR ALMAN TAKIMINI YENMEK ÖNEMLİ"

Kazandığımız için mutluyuz. 6 puana ulaştık. Bir Alman takımını yenmek önemli. Rakibimiz fiziksel gücünü maç boyunca gösterdi. Maç öncesinde boy ortalamalarına baktığımda 1,86 metre olduğunu gördüm. Hem fiziksel kalitesi hem de oyun içerisindeki direnciyle çok iyi bir takım. Teknik kapasiteleri de yüksek. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici.

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"ÜLKE PUANI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca her galibiyetimiz ülke puanı açısından da çok önemli. Türk futbolu ve kulüplerimiz olarak ülke puanımızı yükseltiyoruz. Üstümüzdeki ülkeleri yakalamayı hedefliyoruz. Bu yüzden hem maç kazanmak hem de bir üst tura yükselmek bizim için çok önemli.

💥 "Zemin iki takımı da etkiledi."



🎙️ Okan Buruk: Rakibimizin nasıl oynadığını daha önce söylemiştik. Son lig maçının bizim için ölçü olacağını belirtmiştik. Üçlü savunmayla, 3-4-1-2 dizilişiyle oynayan, hücum gücü ve kalitesi yüksek oyuncularıyla her an tehlike yaratabilen bir… pic.twitter.com/TD1zbgHmli — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"MİLLİ ARAYA GALİBİYETLE GİRMEK İSTİYORUZ"

Bunu daha önce de söyledik, hatta şakasını da yaptık. Doğum günü hediyesi olarak milli araya kadar bütün maçları kazanmak istediğimi söyledim. Şimdi önümüzde bir Amed maçı kaldı. İnşallah onu da kazanıp milli araya galibiyetle girmek istiyoruz.

🎙️ Okan Buruk: Bunu daha önce de söyledik, hatta şakasını da yaptık. Doğum günü hediyesi olarak milli araya kadar bütün maçları kazanmak istediğimi söyledim.



Şimdi önümüzde bir Amed maçı kaldı. İnşallah onu da kazanıp milli araya galibiyetle girmek istiyoruz. pic.twitter.com/HFvoRWUZYI — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

SANE VE LEAO SÖZLERİ

Bütün oyuncularım takımın başarısı için çaba sarf ediyor. Leroy Sane de her antrenmanda yüzde yüz çalışıyor, formayı tekrar almak için elinden geleni yapıyor. Biliyorsunuz, Leroy'u lig maçında oynattık, 90 dakika da süre verdik. Onun yüzde yüz hazır olması ve bu tür maçlarda belirli süreler alması bizim için çok önemli. Bugünkü planımız sol açıkta Barış'la başlayıp Leao ile devam etmekti. Çünkü Leao'nun da maç performansına ihtiyacı var. Dört gün önce 90 dakika oynadı.

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"HEPSİ ELLERİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYOR"

Geniş bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız oynamak istiyor ve ellerinden geleni yapıyor. Ancak sahaya 11 kişiyle çıkabiliyor, 5 oyuncu değişikliği yapabiliyoruz. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Oyuncularımız kulübe önemli imzalar attılar ve bunun karşılığını vermek için çok çalışıyorlar. Yedek kalan oyuncuların antrenmanlarda yeterince çalışmadığını düşünmeyin. Hepsi ellerinden gelenin en fazlasını yapıyor.

"İYİ BİR OYUNCU GRUBUYLA ÇALIŞIYORUM"

Biz de onların hem antrenmanlarda hem tesislerde hem de kulüp içerisinde mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu stada gelip taraftarımızın önüne çıktıklarında bireysel kalitelerini ortaya koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Top rakipteyken de savunmaya katkı sağlıyorlar. Gerçekten iyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Oyuncular birbirlerini tanıyor ancak yeni transferlerin de katılmasıyla hem saha içinde hem de saha dışında birbirlerine alışma süreci önemliydi.

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💥 "Yedek kalan oyuncuların antrenmanlarda yeterince çalışmadığını düşünmeyin. Hepsi ellerinden gelenin en fazlasını yapıyor."



🎙️ Okan Buruk: Bütün oyuncularım takımın başarısı için çaba sarf ediyor. Leroy Sane de her antrenmanda yüzde yüz çalışıyor, formayı tekrar almak için… pic.twitter.com/08G8WZYqis — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

"EN KÖTÜ SENARYODA İLK 24"

İlk hedefimiz her zaman oynayacağımız bütün maçları kazanmak. Önümüzde dört maç var. Bunları kazandığımız takdirde önce ilk 8'e, ardından ilk 16'ya girebilir miyiz diye düşünüyoruz. Ancak ana hedefimiz ilk 24'ün içerisinde yer almak. En kötü senaryoda ilk 24'te olmak istiyoruz. Diğer maçları kazandığımızda bu puanların bizi nereye taşıyacağını göreceğiz.

"ÜÇ KARŞILAŞMA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Şimdi önümüzdeki Aston Villa maçını düşüneceğiz. Kendi sahamızda oynayacağız. Ardından Yunanistan'a deplasmana gideceğiz ve sonrasında yine kendi sahamızda bir maç oynayacağız. Bu üç karşılaşma bizim için çok kritik. Sıralamamızı belirleyecek çok önemli maçlar. Son maçımız ise PSG deplasmanında olacak. Dediğim gibi, alabileceğimiz en fazla puanı almak istiyoruz. Bu puanların bizi nereye taşıyacağını ve kaç maç kazanabileceğimizi maç maç göreceğiz.

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🎙️ Okan Buruk: İlk hedefimiz her zaman oynayacağımız bütün maçları kazanmak. Önümüzde dört maç var. Bunları kazandığımız takdirde önce ilk 8'e, ardından ilk 16'ya girebilir miyiz diye düşünüyoruz. Ancak ana hedefimiz ilk 24'ün içerisinde yer almak. En kötü senaryoda ilk 24'te… pic.twitter.com/6Cf1ddXnIn — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2026

SINGO'YA ŞAKAYLA KARIŞIK UYARI

Singo bence fazla ileri gitti, o yüzden geri dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Bir pozisyonda daha basit oynaması gerekirken top kaybı yaptık ve rakibimize geçiş fırsatı verdik. 2-0 öndesiniz, oyun kontrolünüzde. Böyle bir durumda sağ bekin bu kadar ileri çıkıp rakibini geçmeye çalışmaması gerekiyor. Bu, kendisine videoyla göstereceğimiz pozisyonlardan biri olacak. Oyuna sonradan girmek her zaman zordur. Ben de özellikle kariyerimin son dönemlerinde birçok kez oyuna sonradan girdim. Bu yüzden ne kadar zor olduğunu biliyorum. Aynı şekilde ısınamazsınız, oyuna girdiğinizde çabuk yorulabilirsiniz. Sonradan oyuna dahil olmak oyuncuları zorlayabiliyor. Bunu birçok oyuncuda görüyoruz.

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"HEM LİGİ HEM DE AVRUPA'YI AYNI ŞEKİLDE GÖTÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Ligde de aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim için hiçbir şey değişmiyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesi de bunu değiştirmez. Çünkü tek bir rakibimiz yok. Şu anda bize en yakın takım Amedspor, ardından Trabzonspor ve diğer takımlar geliyor. Hem ligi hem de Avrupa'yı aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. Bunu başarabilecek bir kadromuz var.