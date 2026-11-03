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        ABD'de ara seçim heyecanı

        ABD'de Kongre'deki dengeleri ve Trump'ın siyasi geleceğini yakından ilgilendiren kritik ara seçim günü geldi. Milyonlarca seçmen, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki temsilin belirleneceği seçimlerde oy kullanacak. Sandıkların kapanması ve ilk sonuçların gelmesiyle birlikte gözler, Kongre'deki güç dağılımının nasıl şekilleneceğine çevrilecek. ABD ara seçimlerine ilişkin anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        ABD'de ara seçim heyecanı

        ÖNE ÇIKAN KONULAR NELER?

        ABD'de ara seçimlerin seyrini belirleyen ve seçmenlerin öncelikleri arasında yer alan başlıca konular şöyle:

        Ekonomi: Trump'ın 2024 seçim kampanyasında hayat pahalılığı sorununu çözme sözü vermesine rağmen ekonomi, anketlerde seçmenlerin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

        İran: Trump'ın Tahran yönetimine karşı savaş kararı alması, ekonomik kaygıları daha da artırdı. İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, ABD'de benzin fiyatlarını yükseltti.

        Göç: Göç politikalarının uygulanması ve sınırın kapatılması, Trump'ın öne çıkan siyasi vaatleri arasında yer alıyor.

        Yapay zeka ve veri merkezleri: Yapay zeka, seçim kampanyalarının önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Anketler, Trump'ın yapay zekanın geliştirilmesini savunup bu teknolojiyi "süper zeka" olarak yeniden adlandırmaya çalışırken seçmenlerin çoğunluğunun yapay zekaya olumsuz yaklaştığını gösteriyor.

        ABD SANDIK BAŞINDA

        ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

        Ülkedeki ara seçimler için ilk olarak Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia eyaletlerinde yerel saatle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

        OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

        ABD'de ara seçimler için oy verme işlemi başladı.

        Demokratlar önde görünüyor

        Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senato'daki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

        Başa baş yarışın sürdüğü 9 sandalyenin 8'i Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor. Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 9 eyaletteki sandalyelerin en az 6'sını kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor.

        Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir. Yasalara göre Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

        Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar avantajlı görünüyor

        Tamamı seçime girecek Temsilciler Meclisi'nde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek.

        RCP'deki mevcut tabloya göre, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 180, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor.

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