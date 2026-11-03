15:10 03/11/2026

ÖNE ÇIKAN KONULAR NELER?

ABD'de ara seçimlerin seyrini belirleyen ve seçmenlerin öncelikleri arasında yer alan başlıca konular şöyle:

Ekonomi: Trump'ın 2024 seçim kampanyasında hayat pahalılığı sorununu çözme sözü vermesine rağmen ekonomi, anketlerde seçmenlerin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

İran: Trump'ın Tahran yönetimine karşı savaş kararı alması, ekonomik kaygıları daha da artırdı. İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, ABD'de benzin fiyatlarını yükseltti.

Göç: Göç politikalarının uygulanması ve sınırın kapatılması, Trump'ın öne çıkan siyasi vaatleri arasında yer alıyor.

Yapay zeka ve veri merkezleri: Yapay zeka, seçim kampanyalarının önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Anketler, Trump'ın yapay zekanın geliştirilmesini savunup bu teknolojiyi "süper zeka" olarak yeniden adlandırmaya çalışırken seçmenlerin çoğunluğunun yapay zekaya olumsuz yaklaştığını gösteriyor.