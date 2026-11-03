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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mevlitten çıktı arkadaşı öldürdü

        Mevlitten çıktı arkadaşı öldürdü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 35 yaşındaki Emre İnatlı, camide okunan mevlidin ardından çıkışta karşılaştığı arkadaşı 25 yaşındaki Recep Karabulut tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli Karabulut, tutuklandı. İnatlı'nın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Mevlitten çıktı arkadaşı öldürdü

        Bursa'da olay, 30 Ekim'de, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde Aydın’dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı (35), sabah gittiği camide okunan mevlidin ardından çıkışta, birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep Karabulut (25) ile karşılaştı.

        Recep Karabulut tutuklandı.
        Recep Karabulut tutuklandı.

        4 ÇOCUK BABASINA ATEŞ AÇTI

        İHA'da yer alan habere göre ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Recep Karabulut, yanındaki tabancayla, 4 çocuk babası Emre İnatlı’ya ateş açtı.

        Emre İnatlı 4 çocuk babasıydı.
        Emre İnatlı 4 çocuk babasıydı.

        3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

        Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnatlı, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Emre İnatlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İnatlı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı.

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        "TİCARET YAPIYORDUK HUSUMET OLUŞTU"

        Olayın ardından kaçan Recep Karabulut, suç aleti tabancayla birlikte, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut'un emniyetteki ilk ifadesinde, "Birlikte hayvan ticareti yapıyorduk. Aramızda husumet oluştu" dediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Karabulut, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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