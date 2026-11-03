Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor: Oppong belirsizliği!

        Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor: Oppong belirsizliği!

        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında Liverpool ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kritik oyuncuların sakatlığı can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak. Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

        2

        Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

        3

        Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

        4

        KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

        Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

        5

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

        6

        OPPONG BELİRSİZ

        Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

        Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

        7

        Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

        8
        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #LİVERPOOL
        #şampiyonlar ligi
        #sakatlık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Genç çift kaza kurbanı!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"