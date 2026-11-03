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        Haberler Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında" açıklaması

        İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında" açıklaması

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye "güçlü ve mantıklı" yanıt verdiklerini, artık savaşın alevlenmesinin ABD'nin kararına bağlı olacağını belirterek herhangi bir saldırıya İran'ın vereceği yanıtın "öngörülemez" olacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Başkanı Kalibaf, Meclisin basına açık oturumunda yaptığı konuşmada, ABD ile Katar ve Pakistan arasında yapılan mesaj alışverişini ve ülkesine yönelik İsrail ile ABD tarafından sürdürülen saldırı tehditlerini değerlendirdi.

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in herhangi bir saldırıya karşı askeri stratejiyi belirlediğini söyleyen Kalibaf, "Buna göre, düşmanın herhangi bir yanlış hesaplamasına karşı askeri ve stratejik yanıtımız öngörülemez olacak. Coğrafi sınırlamalara bakmaksızın onların yanlış hesaplamalarını tüm varlıklarıyla birlikte yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        ABD ile Katar ve Pakistan arasında yapılan mesaj alışverişine de değinen Kalibaf, "Elbette, bölge ülkeleri İran'ın tetiğe parmağını koymuş savaşa hazır olduğu gibi, Amerikan tarafına güçlü ve rasyonel bir yanıt verdiğini ve şimdi savaşın önlenmesi için topun Amerika'nın sahasında olduğunu bilmelidir." diye konuştu.

        Kalibaf, "Washington tekrar stratejik bir hata yaparsa, bu sefer yeni bir savaş alanıyla karşılaşacağını ve çıkış yolu ararken bugünden daha çaresiz kalacağını bilmelidir." dedi.

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        #iran
        #ABD
        #haberler
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