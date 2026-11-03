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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Emeklinin 4 aylık enflasyon farkı %8,29

        Emeklinin 4 aylık enflasyon farkı %8,29

        Türkiye İstatistik Kurumunun ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için temmuz – ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu. Memur ve emekli memurlar için dört aylık enflasyon farkı yüzde 1,21 olarak gerçekleşirken, ocak ayındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte maaş zam oranı şimdilik yüzde 6,26 oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03 Kasım 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı tüketici fiyat enflasyonunu yüzde 2,58 olarak açıkladı. Enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Temmuz – ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemdeki enflasyon ise yüzde 8,29 oldu.

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        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu.

        Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından oluştu. Dört aylık dönemde memurlar ve emekli memurlar için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı doğdu. Memurlar ile imzalanan toplu sözleşme gereği gelecek yıl ocak ayında enflasyon farkına ilaveten yüzde 5, temmuz ayında yüzde 4 oranında zam yapılacak.

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        Yılın geri kalan aylarında enflasyon sıfır olsa bile ocak ayında SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 8,29 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 6,26 oranında artacak.

        OCAK AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

        Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankasının son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,63 bekleniyor.

        2026 yılı enflasyonu OVP’ye göre gerçekleşirse, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 7 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 10,08, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 8,02 oranında artacak.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu iyileştireceklerini söyledi. Bu nedenle ocak ayında normal maaş zamlarına ilave zam bekleniyor.

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