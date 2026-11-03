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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Ekim ayının enflasyon verileri belli oldu, kasım ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 31,23 oldu

        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        TÜİK, ekim ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; kasımda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 31,23 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

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        #TÜİK
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