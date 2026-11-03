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        Haberler Ekonomi Para İhracatta ekim rekoru

        İhracatta ekim rekoru

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İhracatta ekim rekoru

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

        Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        "(Geçen ay) En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

        "(Yıllıklandırılmış mal ihracatı) Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık."

        "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz."

        DIŞ TİCARET VERİLERİ

        Bakanlığın duyurduğu dış ticaret verileri şu şekilde oluştu:

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        2026 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre;

        • İhracat, yüzde 8,1 oranında artarak 25 milyar 885 milyon dolar,

        İthalat, yüzde 3,4 oranında artarak 32 milyar 584 milyon dolar,

        • Dış ticaret hacmi, yüzde 5,4 oranında artarak 58 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı

        dönemine göre;

        • İhracat, yüzde 5,5 oranında artarak 236 milyar 837 milyon dolar,

        • İthalat, yüzde 5,1 oranında artarak 314 milyar 503 milyon dolar,

        • Dış ticaret hacmi, yüzde 5,3 oranında artarak 551 milyar 339 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2026 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre;

        • İhracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan artarak yüzde 79,4 olarak gerçekleşti.

        • Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,1 puan artarak yüzde 100,0 olarak gerçekleşti.

        • Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,9 puan artarak yüzde 101,7 olarak gerçekleşti.

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        #ihracat
        #İthalat
        #dış ticaret
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