Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılının ilk 10 ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak-ekim döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,85 azalarak 692 bin 916 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,28 daralarak 190 bin 883 adet seviyesinde gerçekleşti.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı, yılın ilk 10 ayında 883 bin 779 adet olarak kayıtlara geçti.

EKİM'DE YÜZDE 30'DAN FAZLA KAYIP

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,84 daralarak 80 bin 334 adette kaldı.

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Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 28,4 düşüşle 64 bin 939 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 39,5 azalarak 15 bin 395 adet oldu.

Ekim ayındaki toplam satışlar, son beş yılın aynı ay ortalamasının yüzde 8 altında kalırken, son 10 yılın ekim ayı ortalamasının ise yüzde 3,4 üzerinde gerçekleşti.

ODMD verilerine göre ekim ayındaki pazar büyüklüğü, 2023'ten bu yana aynı ayda kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Son olarak 2016 yılının ekim ayında pazar 83 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. Takip eden yıllarda satışlar dalgalı bir seyir izlerken, 2018'de yaşanan sert daralmanın ardından 2019'dan itibaren toparlanma başlamıştı.

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Pandemi sonrasında ise özellikle 2023 yılından itibaren otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor satış rakamlarına ulaşılmıştı.

SUV'LARIN PAYI YÜZDE 70'YE DAYANDI

Yılın ilk 10 ayında otomobil satışlarının gövde tiplerine göre dağılımında SUV modellerin ağırlığı devam etti.

SUV otomobiller yüzde 66,6 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, sedan modeller yüzde 19,6, hatchback otomobiller ise yüzde 13,2 pay aldı.

Motor tiplerine göre bakıldığında ise benzinli otomobiller 281 bin 753 adetlik satış ve yüzde 40,7'lik pazar payıyla liderliğini korudu.

Hibrit otomobiller 229 bin 247 adetlik satışla pazarın yüzde 33,1'ini oluştururken, elektrikli otomobil satışları 135 bin 979 adede ulaştı. Böylece elektrikli modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

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Dizel otomobillerin payı ise yüzde 5,1 seviyesinde kaldı.

ELEKTRİKLİLERİN PAYI ARTIYOR

Otomobil pazarındaki daralmaya rağmen elektrikli modellerin toplam satışlar içindeki payı yükselmeye devam etti.

ODMD verilerine göre, ocak-ekim döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışları yüzde 6 artarken, bu modellerin pazar payı yüzde 17,3'e ulaştı.

160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları ise yüzde 54,2 geriledi. Bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ise toplam 14 bin 467 elektrikli otomobil satıldı. Böylece elektrikli modellerin aylık pazar payı yüzde 22,3'e yükseldi.

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Geçen yılın aynı ayında elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 16 seviyesindeydi.

Bu tablo, toplam otomobil satışlarındaki düşüşe rağmen elektrikli modellerin pazardaki ağırlığının artmaya devam ettiğini gösteriyor.

LÜKS OTOMOBİLDE YÜKSELİŞ

Ekim ayında otomobil pazarının genelinde daralma yaşanırken, lüks otomobil satışlarında farklı bir tablo ortaya çıktı.

Mercedes-Benz S Serisi, BMW 7 Serisi ve Bentley Flying Spur gibi modellerin yer aldığı F segmentinde satışlar, geçen yılın ekim ayındaki 417 adetten 471 adede yükseldi.

Böylece en lüks segmentte satışlar yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 arttı.

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Bu segmentte elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranının yüzde 75, benzinli ve hibrit modellerde ise motor hacmi ve fiyata bağlı olarak yüzde 150 veya yüzde 220 seviyesinde olması, elektrikli lüks otomobiller açısından önemli bir fiyat avantajı oluşturuyor.

Önümüzdeki dönemde pazara sunulacak yeni elektrikli modellerin de bu segmentteki satışları desteklemesi mümkün görünüyor.

Yılın son iki ayında artması beklenen indirim ve finansman kampanyaları, otomobil pazarında satışları hareketlendirebilir.

Ancak yıl genelinde yaşanan daralmanın ne ölçüde telafi edilebileceğini, tüketicilerin kampanyalara göstereceği ilgi belirleyecek.