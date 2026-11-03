Nicolas Cage, Los Angeles Comic Con'da yaptığı bir konuşmada, bir süre önce evinin girişinde yolun çökmesi sonucu oluşan 9,1 metrelik çukurun ciddi hasara yol açtığını söylerken, mevcut yaşam koşulları hakkında bilgi verdi.

Oscar ödüllü 62 yaşındaki oyuncu, Cadılar Bayramı planları sorulduğunda "Şu anda biraz evsizim" diye yanıt verdi.

Ünlü oyuncu 2021'den bu yana Riko Shibata ile evli

"OTELLERDE KALIYORUM"

İki ay önce California'nın Malibu bölgesindeki evinin girişinde yolun çökmesi sonucu dev bir çukur oluşan Cage, "Malibu'daki evimde bir sorun oldu, bu yüzden şu anda otellerde kalıyorum" dedi.

Eylül ayında, evin önünde açılan obruk, tüm yolu tahrip ederek 10,5 milyon dolarlık evi de harap etti. Kıyı erozyonu ve şiddetli fırtınaların birleşimi, okyanus kıyısındaki evin bazı bölümlerinin toprağa gömülmesine yol açtı.

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Cage'in evinin önünde çekilen fotoğraflarda, malikanenin kapalı garajının yakınındaki alanda, çökmüş ve çatlamış asfalt, beton levhalar görülüyordu.

Çukurun yol açtığı tehlikeli koşullar nedeniyle Cage'in komşuları da bölgeden tahliye edildi. Sokaktaki yedi evin oturulamaz hale geldiği ve yetkililerin, araç girişinin güvenli olmaması nedeniyle bölgedeki 24 evi daha kırmızı etiketle işaretlediği öğrenildi.

Cage'in 2024'te 10,5 milyon dolara satın aldığı ev, artık bir zamanlar sahip olduğu lüks mülke pek benzemiyor. Okyanus kıyısı konumunda yer alan evde jakuzili bir çatı terası, yüksek cam duvarlar ve birden fazla yatak odası bulunuyor.