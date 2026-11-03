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        Haberler Dünyadan Nicolas Cage: Şu sıralar biraz evsizim

        Nicolas Cage: Şu sıralar biraz evsizim

        Şiddetli yağmur ve kıyı şeridindeki yüksek dalgaların ardından, evinin önünde 9,1 metrelik çukur oluşan ve evi ciddi hasar alan Nicolas Cage, şu sıralar otellerde kaldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        "Şu sıralar biraz evsizim"

        Nicolas Cage, Los Angeles Comic Con'da yaptığı bir konuşmada, bir süre önce evinin girişinde yolun çökmesi sonucu oluşan 9,1 metrelik çukurun ciddi hasara yol açtığını söylerken, mevcut yaşam koşulları hakkında bilgi verdi.

        Oscar ödüllü 62 yaşındaki oyuncu, Cadılar Bayramı planları sorulduğunda "Şu anda biraz evsizim" diye yanıt verdi.

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        "OTELLERDE KALIYORUM"

        İki ay önce California'nın Malibu bölgesindeki evinin girişinde yolun çökmesi sonucu dev bir çukur oluşan Cage, "Malibu'daki evimde bir sorun oldu, bu yüzden şu anda otellerde kalıyorum" dedi.

        Eylül ayında, evin önünde açılan obruk, tüm yolu tahrip ederek 10,5 milyon dolarlık evi de harap etti. Kıyı erozyonu ve şiddetli fırtınaların birleşimi, okyanus kıyısındaki evin bazı bölümlerinin toprağa gömülmesine yol açtı.

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        Cage'in evinin önünde çekilen fotoğraflarda, malikanenin kapalı garajının yakınındaki alanda, çökmüş ve çatlamış asfalt, beton levhalar görülüyordu.

        Çukurun yol açtığı tehlikeli koşullar nedeniyle Cage'in komşuları da bölgeden tahliye edildi. Sokaktaki yedi evin oturulamaz hale geldiği ve yetkililerin, araç girişinin güvenli olmaması nedeniyle bölgedeki 24 evi daha kırmızı etiketle işaretlediği öğrenildi.

        Cage'in 2024'te 10,5 milyon dolara satın aldığı ev, artık bir zamanlar sahip olduğu lüks mülke pek benzemiyor. Okyanus kıyısı konumunda yer alan evde jakuzili bir çatı terası, yüksek cam duvarlar ve birden fazla yatak odası bulunuyor.

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        #Nicolas Cage
        #Obruk
        #ev
        #evsiz
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