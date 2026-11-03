Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.961,67 %1,88
        DOLAR 49,9960 %0,04
        EURO 55,9792 %0,05
        GRAM ALTIN 6.317,31 %-0,35
        BITCOIN 76.852,00 %0,19
        FAİZ 39,59 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,93 %-1,49
        GBP/TRY 67,0791 %0,03
        EUR/USD 1,1188 %0,01
        BRENT PETROL 104,24 %0,75
        ÇEYREK ALTIN 10.328,81 %-0,35
        Haberler Ekonomi Otomobil TOGG'da hisse devri için sözleşmeler imzalandı: Hisseler Varlık Fonu ve Turkcell'e geçiyor

        TOGG'da hisse devri için sözleşmeler imzalandı: Hisseler Varlık Fonu ve Turkcell'e geçiyor

        Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in paylarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell'e devrine ilişkin sözleşmeler imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 07:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TOGG'da yeni dönem

        Söz konusu şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre, AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının, TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık gelen bölümünü Turkcell'e, yüzde 12'sine karşılık gelen bölümünü Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) toplam 184 milyon Euro bedelle devretmek üzere sözleşme imzaladı.

        Vestel de TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon Euro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla TOGG'un ortaklık yapısında değişiklik gerçekleşecek.

        TURKCELL TOGG'DAKİ PAYINI YÜZDE 34'E ÇIKARACAK

        Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, şirketin AG Anadolu Grubu Holding AŞ'ye ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payının devralınmasına ilişkin pay alım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

        REKLAM

        Söz konusu payların TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık geldiği belirtilen açıklamada, sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından işlemin kapanışının gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, işlemin tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki toplam payının yüzde 34'e yükseleceği bildirildi.

        Yatırımın şirketin teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiği, uzun vadeli yatırım stratejisi ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

        ANADOLU GRUBU PAYLARINI 184 MİLYON EURO’YA DEVREDECEK

        AG Anadolu Grubu Holding'in açıklamasında da şirketin sahip olduğu TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın, TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adedinin Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'ine karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adedinin ise Turkcell'e devredileceği bildirildi.

        REKLAM

        Konuya ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında pay devir bedelinin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği belirtilen açıklamada, pay devir bedelinin 184 milyon Euro olarak belirlendiği aktarıldı.

        VESTEL'İN YÜZDE 23'LÜK HİSSESİNİN TAMAMI TÜRKİYE VARLIK FONU'NA GEÇECEK

        Vestel Elektronik'in açıklamasında ise şirketin TOGG'un yüzde 23'lük payına karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisselerinin tamamını 184 milyon avro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satacağı belirtildi.

        Açıklamada, satıştan elde edilecek fonun en az yüzde 90'ının, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağı bildirildi.

        504 Gateway Time-out

        504 Gateway Time-out

        nginx
        #togg
        #turkcell
        #Türkiye Varlık Fonu
        #Vestel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda
        7 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak... Sel tehlikesi kapıda
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!