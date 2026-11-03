Arsenal Kenan Yıldız için geliyor!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz basını, Premier Lig devi Arsenal'in genç yıldız için ara transfer döneminde harekete geçeceğini yazdı.
Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da başarıyla temsil eden Kenan Yıldız, transfer gündeminin de yıldızı olmaya devam ediyor...
Yaz transfer döneminde birçok Avrupa deviyle ismi anılan 21 yaşındaki milli yıldız için İngiltere basınından flaş bir iddia daha geldi.
Daily Mirror'da yer alan habere göre; Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Arsenal, ara transfer döneminde Kenan için harekete geçecek.
Arsenal yönetimi, Mikel Arteta'nın kadrosunda görmeyi çok istediği ay-yıldızlı futbolcu için ocak ayında Juventus'la resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.
Çok yönlü bir hücum oyuncusu arayışında olan İngiliz devi, Kenan Yıldız'ı bu doğrultuda en ideal aday olarak görüyor.
Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 1 maça çıkabilen genç futbolcu, Juventus formasıyla toplamda 132 resmi maçta 27 gol, 21 asistlik performans sergiledi.