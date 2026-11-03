Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Transfer
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere İtalya Arsenal Kenan Yıldız için geliyor!

        Arsenal Kenan Yıldız için geliyor!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz basını, Premier Lig devi Arsenal'in genç yıldız için ara transfer döneminde harekete geçeceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ülkemizi Juventus formasıyla İtalya'da başarıyla temsil eden Kenan Yıldız, transfer gündeminin de yıldızı olmaya devam ediyor...

        2

        Yaz transfer döneminde birçok Avrupa deviyle ismi anılan 21 yaşındaki milli yıldız için İngiltere basınından flaş bir iddia daha geldi.

        3

        Daily Mirror'da yer alan habere göre; Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Arsenal, ara transfer döneminde Kenan için harekete geçecek.

        4

        Arsenal yönetimi, Mikel Arteta'nın kadrosunda görmeyi çok istediği ay-yıldızlı futbolcu için ocak ayında Juventus'la resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

        5

        Çok yönlü bir hücum oyuncusu arayışında olan İngiliz devi, Kenan Yıldız'ı bu doğrultuda en ideal aday olarak görüyor.

        6

        Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 1 maça çıkabilen genç futbolcu, Juventus formasıyla toplamda 132 resmi maçta 27 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

        7

        Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın İtalyan kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arsenal
        #Kenan Yıldız
        #transfer
        #juventus
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi