İbrahim Hacıosmanoğlu: Süper Lig'de rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var!
Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturması hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de kendi takımı öndeyken rakip takıma bahis oynayan bir yöneticinin bulunduğunu ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"TELEFON AÇMAMA GİBİ BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
A Milli Takım'ın başına getirilen teknik direktör Sergen Yalçın hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, telefon krizine değindi. Hacıosmanoğlu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi." Kenan Yıldız'ın, Sergen Yalçın'ın telefonunu açmadığı iddia edilmişti.
"SERGEN YALÇIN HEPSİNİN ABİSİ"
Sergen Yalçın'ın geçmişte televizyon yorumculuğu yapmasını değerlendiren Hacıosmanoğlu, Milli Takım'da herkesin ortak amaç doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir." açıklamasını yaptı.
BAHİS SORUŞTURMASI
Bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, futbol ailesinde yer alan kişilerin bahis oynayamayacağını ifade etti. Süper Lig ve 1.Lig'den olmak üzere toplam 448 kişinin sevk edildiğini belirten Hacıosmanoğlu, 147 kişiye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini, 301 kişiye ise ceza kararı çıkmadığını aktardı.
"KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ"
Ceza almayanlar arasında kendi takımı aleyhine bahis oynayan bir yöneticinin bile bulunduğunu belirten Hacıosmanoğlu, söz konusu kişinin 2024-2025 sezonunda takımının 1-0 önde olduğu maçta rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadğını açıkladı. Ayrıca Hacıosmanoğlu, bu yöneticinin oynadığı 4 bin TL'lik bahisten 16 bin TL kazandığını da aktardı.
Hacıosmanoğlu, "Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." dedi.
"SAHAYA YANSIDIĞI ORTAYA ÇIKARSA HER ŞEY DEĞİŞİR"
Kendi takımı aleyhine bahis oynayan yöneticilerin Etik Kurulu'na sevk edileceğini ve Başsavcılığa da iletildiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir." ifadelerini kullandı.
"BAŞSAVCILIK İLE YAZIŞMALAR YAPILDI"
Alt liglerde de bahis soruşturmasının sürdüğünü aktaran Hacıosmanoğlu, "Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına." dedi.
"BİR KIRMIZI KART DAHA GÖSTERSE MAÇ İPTAL OLACAK"
21 Şubat 2016 tarihinde Galatasaray'ın 2-1 kazandığı ve Trabzonspor'un 4 kırmızı kartla 7 kişi tamamladığı karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında konuşan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK gözaltıları sonrası ifade vermeye giden eski hakemlerden biri Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak."
"O MAÇA NE KADAR BAHİS OYNANDI? ARAŞTIRILSIN!"
Hacıosmanoğlu, bu maçın bahis hareketlerinin incelenmesi gerektiğini işte bu sözlerle savundu: O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."