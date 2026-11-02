"KENDİ TAKIMINA BAHİS YAPMIŞ"

Ceza almayanlar arasında kendi takımı aleyhine bahis oynayan bir yöneticinin bile bulunduğunu belirten Hacıosmanoğlu, söz konusu kişinin 2024-2025 sezonunda takımının 1-0 önde olduğu maçta rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadğını açıkladı. Ayrıca Hacıosmanoğlu, bu yöneticinin oynadığı 4 bin TL'lik bahisten 16 bin TL kazandığını da aktardı.

Hacıosmanoğlu, "Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." dedi.