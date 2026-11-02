Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı. Portekizli teknik adam İstanbul'a davet edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertliler teknik direktörlük için Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı.
Portekizli teknik adam İstanbul’a davet edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
PORTO'DA TARİH YAZDI
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.
Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.
Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.
Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.
MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU
2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.
Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.
Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.
KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI
Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle:
3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22
4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24
3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022
1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23
1 İtalya Süper Kupası: 2024-25