Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!

        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!

        Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı. Portekizli teknik adam İstanbul'a davet edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!

        Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

        HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin haberine göre, Sarı-lacivertliler teknik direktörlük için Sergio Conceiçao isminde mutabakata varıldı.

        Portekizli teknik adam İstanbul’a davet edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

        PORTO'DA TARİH YAZDI

        Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı.

        Portekizli teknik adam, kariyerindeki en büyük çıkışı ise 2017 yılında göreve başladığı Porto'da gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Portekiz temsilcisini 7 sezon çalıştıran Conceiçao, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.

        Porto'da toplam 11 kupa elde eden 51 yaşındaki teknik adam, kulüp tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasına girdi.

        MILAN'DA KUPA KAZANDI, SON DURAĞI AL-ITTIHAD OLDU

        2024 yılının aralık ayında Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibindeki görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

        Portekizli çalıştırıcı, Milan'ı İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

        Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 2025 yılının mayıs ayında görevinden ayrıldı.

        REKLAM

        Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'da çalışan Conceiçao, 2026 yılının haziran ayında bu kulüple de yollarını ayırdı.

        KARİYERİNDE 12 KUPA KAZANDI

        Sergio Conceiçao'nun teknik direktör olarak kazandığı kupalar şöyle:

        3 Portekiz Ligi şampiyonluğu: 2017-18, 2019-20, 2021-22

        4 Portekiz Kupası: 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24

        3 Portekiz Süper Kupası: 2018, 2020, 2022

        1 Portekiz Lig Kupası: 2022-23

        1 İtalya Süper Kupası: 2024-25

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'de kaza sonrası servis şoförünü alıkoyup 80 bin lirasını gasbettiler

        TAKSİM'de Mehmet Eren A. (27) yönetimindeki servis minibüsü, ters yönden gelen otomobille çarpıştı. İddiaya göre Mehmet Eren A., kazanın ardından otomobildeki 2 kişiden alkollü olduğunu ve işini kaybedeceğini söyleyerek polis çağırmamalarını istedi. Mehmet Emin A.'yı zorla araçlarına bindiren bu kiş...
        #fenerbahçe
        #Sergio Conceiçao
        #Teknik Direktör
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        ABD'li gazeteciden çarpıcı nükleer saldırı iddiası
        ABD'li gazeteciden çarpıcı nükleer saldırı iddiası
        ABD'de seçim öncesi kriz
        ABD'de seçim öncesi kriz
        Merkel'den Almanya'ya kadın cumhurbaşkanı çağrısı
        Merkel'den Almanya'ya kadın cumhurbaşkanı çağrısı
        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        En yüksek ücret zammı hangi sektörde?
        En yüksek ücret zammı hangi sektörde?
        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı
        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor