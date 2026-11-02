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        Haberler Dünya Merkel'den Almanya'ya kadın cumhurbaşkanı çağrısı

        Merkel'den Almanya'ya kadın cumhurbaşkanı çağrısı

        Eski Almanya Başbakanı Merkel, ülke tarihinde henüz hiçbir kadının cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmediğine dikkat çekerek, bir sonraki cumhurbaşkanının kadın olması gerektiğini söyledi. Merkel, 30 Ocak'ta yapılacak seçim öncesinde görevi üstlenebilecek nitelikte kadınlar tanıdığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Merkel'den Almanya'ya kadın cumhurbaşkanı çağrısı
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        Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 77 yıllık tarihinde henüz hiçbir kadının bu göreve gelmediğine dikkat çekerek, Almanya'nın bir sonraki cumhurbaşkanının kadın olması gerektiğini söyledi.

        Merkel, MagentaTV'ye verdiği röportajda, Almanya'nın devlet başkanlığına bir kadının seçilmesi ihtimalini artık ciddi biçimde değerlendirmesinin zamanının geldiğini belirtti. Bu görevi üstlenebilecek nitelikte kadınlar tanıdığını söyleyen Merkel, herhangi bir isim vermedi.

        Almanya Federal Konvansiyonu, 30 Ocak'ta yeni cumhurbaşkanını seçecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üst üste üçüncü kez aday olamıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip olsa da cumhurbaşkanı, Almanya'nın devlet başkanı sıfatını taşıyor.

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        Olası adaylar arasında, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder'in desteklediği Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı Ilse Aigner'ın adı geçiyor.

        Görev için yürütülen tartışmalarda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi isimler de yer alıyor. Bu isimler arasında Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner, Eğitim Bakanı Karin Prien ve eski Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bulunuyor. Merkel, konuya ilişkin tartışmaları “tuhaf” olarak nitelendirirken, kamuoyundaki tartışmaların üslubunu da rahatsız edici bulduğunu söyledi.

        Eski başbakan, röportajda CDU'nun siyasi yönelimine de değinerek, partinin kimliğinin yalnızca ekonomi politikalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

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        Merkel, uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı CDU'nun bugün izlediği siyasi çizgiye ilişkin eleştirilerini de dile getirdi. Partinin kendi temel değerlerine yeniden yönelmesi gerektiğini belirten Merkel, CDU'nun kimliğinin yalnızca ekonomi politikaları üzerinden tanımlanamayacağını ifade etti.

        Merkel, CDU'nun aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) ile iş birliği yapmama tutumunu ise destekledi. Bununla birlikte, iki partinin birbirinden farklı siyasi konumlarda bulunduğuna dikkat çekti.

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