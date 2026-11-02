Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Yolcu beraberinde getirilen kişisel kıyafetler ile hediyelik eşyalar, gümrük mevzuatınca farklı değerlendirilmektedir. Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir. Kişisel kıyafetlerde 430 Euro sınırı uygulanmıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır."

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"430 EURO'LUK SINIR, KİŞİSEL EŞYA MUAFİYETİ DIŞINDAKİ HEDİYELİK EŞYALAR İÇİN GEÇERLİDİR"

Yolcuların beraberinde getirdikleri hediyelik eşyalara ilişkin sınırın farklı olduğunu belirten Kaplan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"430 Euro'luk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. Aynı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 Euro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 Euro'dur. Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir. Belirlenen değer sınırının aşılması durumunda eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri uygulanmaktadır. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır. Yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyalar aynı kurallara tabi değildir."