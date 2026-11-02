Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de seçim öncesi kriz: Demokrat isimden Cumhuriyetçi adaya destek

        ABD'de seçim öncesi kriz: Demokrat isimden Cumhuriyetçi adaya destek

        ABD'de kritik öneme sahip ara seçimlere iki gün kala, Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, partisinin Senato adayı Abdul El-Sayed yerine Cumhuriyetçi isim Mike Rogers'ı desteklediğini açıkladı. Karar Demokrat Parti'de tepkiyle karşılanırken, ABD Başkanı Trump Stevens'ı övdü ve kendisine Cumhuriyetçi Parti'ye katılması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'de seçim öncesi kriz
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de salı günü yapılacak ara seçimlere kısa süre kala, Cumhuriyetçiler Michigan'da önde gelen bir Demokrat siyasetçinin desteğiyle beklenmedik bir avantaj elde etti.

        Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, Demokratların Senato adayını belirlemek için düzenlediği ve çekişmeli geçen ön seçimi Abdul El-Sayed'e kaybetmesinin ardından pazar günü Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a açıkça destek verdi.

        REKLAM

        Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens ve Cumhuriyetçi aday Mike Rogers

        Stevens, Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleme kararının gerekçeleri arasında Demokrat aday Abdul El-Sayed'in İsrail politikası olarak gösterdi. El-Sayed'den, ABD'nin İsrail'e desteğini hayat pahalılığıyla ilişkilendiren bir grubun reklamını kınamasını isteyen Stevens, bu talebinin karşılanmadığını belirtti. Stevens, "Nefretin yanında duramayız" ifadelerini kullandı ve El-Sayed'in kampanyasından dışlandığını da öne sürerek "Abdul'un kampanyasında yer almıyorum" dedi.

        CNN ve The Hill'in haberlerine göre, Stevens'ın destek açıklamasının ardından ekibinden çok sayıda kişi istifa etti.

        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor? Haberi Görüntüle

        İHANETLE SUÇLANDI

        Stevens'ın Cumhuriyetçilere yönelik beklenmedik destek açıklaması, eski ön seçim rakipleri arasında giderek tırmanan ve özellikle İsrail'e verilen destek konusunda yoğunlaşan anlaşmazlığın son aşaması oldu.

        Stevens'ın açıklaması Demokratların sert tepkisiyle karşılandı. Parti üyeleri, Stevens'ı "ihanetle" suçladı.

        Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel, "Haley Stevens'ın, Michigan'ın işçi sınıfını defalarca yarı yolda bırakmış, ülke çapında kürtaj yasağı getirilmesini isteyen ve Trump'ın politikalarını sadakatle destekleyeceğine söz veren Rogers ile kampanya yürütme kararı, önem verdiğini iddia ettiği her şeyden vazgeçtiğini gösteriyor. Stevens'ın ve kötü niyetli aktörlerin partimizi bölme ve ivmemizi baltalama girişimlerini reddediyoruz. Seçime son dakikalar kala ortaya çıkan bu dikkat dağıtıcı unsurların bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

        REKLAM

        New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Stevens'ın, "karşısına çıkmak istediğini söylediği Cumhuriyetçi adayı destekleyerek" işçi sınıfına "ihanet ettiğini" söyledi.

        TRUMP CUMHURİYETÇİ PARTİ'YE KATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

        Steves'ın Cumhuriyetçilere yönelik beklenmedik desteğinin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bunu "akıllıca bir hamle" olarak nitelendirdi ve Stevens'a Cumhuriyetçi Parti'ye katılması çağrısında bulundu ve kendisini arayarak teşekkür edeceğini söyledi. Trump, "Bu inanılmaz bir şeydi. Cumhuriyetçi Parti'ye katılmasını çok isterim. Bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik"

        Maden Teknolojisi Yer Bilimleri ve Uzmanı Serkan İçelli; Kapadokya bölgesinde yıkılan peribacası yakınında aylar öncesi çektiği video olabilecek tehlikeyi gözler önüne serdi. Göreme beldesinde bugün yaşanan peribacasının yıkılmasının ardından açıklamalarda bulunan İçelli; "Bölgedeki oluşumların zama...
        #ABD
        #ara seçim
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        ABD'de seçim öncesi kriz
        ABD'de seçim öncesi kriz
        En yüksek ücret zammı hangi sektörde?
        En yüksek ücret zammı hangi sektörde?
        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı
        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor