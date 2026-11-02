ABD'de seçim öncesi kriz: Demokrat isimden Cumhuriyetçi adaya destek

ABD'de salı günü yapılacak ara seçimlere kısa süre kala, Cumhuriyetçiler Michigan'da önde gelen bir Demokrat siyasetçinin desteğiyle beklenmedik bir avantaj elde etti.

Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, Demokratların Senato adayını belirlemek için düzenlediği ve çekişmeli geçen ön seçimi Abdul El-Sayed'e kaybetmesinin ardından pazar günü Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a açıkça destek verdi.

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Michigan Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens ve Cumhuriyetçi aday Mike Rogers

Stevens, Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleme kararının gerekçeleri arasında Demokrat aday Abdul El-Sayed'in İsrail politikası olarak gösterdi. El-Sayed'den, ABD'nin İsrail'e desteğini hayat pahalılığıyla ilişkilendiren bir grubun reklamını kınamasını isteyen Stevens, bu talebinin karşılanmadığını belirtti. Stevens, "Nefretin yanında duramayız" ifadelerini kullandı ve El-Sayed'in kampanyasından dışlandığını da öne sürerek "Abdul'un kampanyasında yer almıyorum" dedi.

CNN ve The Hill'in haberlerine göre, Stevens'ın destek açıklamasının ardından ekibinden çok sayıda kişi istifa etti.

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İHANETLE SUÇLANDI

Stevens'ın Cumhuriyetçilere yönelik beklenmedik destek açıklaması, eski ön seçim rakipleri arasında giderek tırmanan ve özellikle İsrail'e verilen destek konusunda yoğunlaşan anlaşmazlığın son aşaması oldu.

Stevens'ın açıklaması Demokratların sert tepkisiyle karşılandı. Parti üyeleri, Stevens'ı "ihanetle" suçladı.

Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel, "Haley Stevens'ın, Michigan'ın işçi sınıfını defalarca yarı yolda bırakmış, ülke çapında kürtaj yasağı getirilmesini isteyen ve Trump'ın politikalarını sadakatle destekleyeceğine söz veren Rogers ile kampanya yürütme kararı, önem verdiğini iddia ettiği her şeyden vazgeçtiğini gösteriyor. Stevens'ın ve kötü niyetli aktörlerin partimizi bölme ve ivmemizi baltalama girişimlerini reddediyoruz. Seçime son dakikalar kala ortaya çıkan bu dikkat dağıtıcı unsurların bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Stevens'ın, "karşısına çıkmak istediğini söylediği Cumhuriyetçi adayı destekleyerek" işçi sınıfına "ihanet ettiğini" söyledi.

TRUMP CUMHURİYETÇİ PARTİ'YE KATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Steves'ın Cumhuriyetçilere yönelik beklenmedik desteğinin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bunu "akıllıca bir hamle" olarak nitelendirdi ve Stevens'a Cumhuriyetçi Parti'ye katılması çağrısında bulundu ve kendisini arayarak teşekkür edeceğini söyledi. Trump, "Bu inanılmaz bir şeydi. Cumhuriyetçi Parti'ye katılmasını çok isterim. Bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.