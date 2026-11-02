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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 21°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 18°

        İzmir

        Yağmurlu 20°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 21°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Yağmurlu 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 20°

        Gaziantep

        Yağmurlu 19°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 15°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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