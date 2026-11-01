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        Trabzonspor'da Thomas Reis'tan rekor seri!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte adını bordo-mavili kulübün tarihine yazdırdı. Alman teknik adam, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 5 lig maçını kazanan ilk teknik direktör olarak rekor kırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Reis'tan rekor seri!

        Trendyol Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

        Alman teknik adam yönetiminde Gaziantep FK maçıyla birlikte 7. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

        7'DE 7 YAPTI!

        Karadeniz ekibi, Thomas Reis'ın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

        Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımıyla oynadığı maçı 2-0 kazandı.

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        Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK maçıyla seriye devam eden Karadeniz ekibi, zirve yarışını sürdürdü.

        LİGDE TARİHE GEÇEN SERİ!

        Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 5 maçtan 15 puanla ayrıldı.

        Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adamla 5 lig maçında 15 puan elde etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 5 lig maçının tümünü kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

        Sezonun ilk 5 haftasında 1,4 puan ortalamasıyla oynayan Trabzonspor, Reis yönetiminde 3 puan ortalamasını yakaladı.

        Gaziantep FK galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Karadeniz ekibi, üçüncü sıradaki yerini korudu.

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        Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 5 lig maçında 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

        SAVIC SİFTAH YAPTI

        Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk golü savunma oyuncusu Savic'ten geldi.

        Karadağlı stoper, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

        İkinci golü atan Muçi ise bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

        MISIR FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI DA MAÇI İZLEDİ

        Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida da maçı izleyenler arasında yer aldı.

        Trabzon'a eşiyle gelen Rida, karşılaşmayı Papara Park'tan takip etti.

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