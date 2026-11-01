Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı
Giriş: 01 Kasım 2026 - 15:07 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Güner, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Güner'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun de 31 Ekim'de sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
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