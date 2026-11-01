Zeynep Bastık: Mutlu bir yuva önceliğimdi
Eylül ayında oyuncu Serkay Tütüncü ile evlenen şarkıcı Zeynep Bastık, hayatındaki önceliklerin zamanla değiştiğini ifade ederek "Mutlu bir yuva önceliğiyle geçirdiğim bir dönem vardı, çok şükür kurduk" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşan Zeynep Bastık, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sözü ve müziği arkadaşı Emir Can İğrek'e ait olan yeni şarkısı 'Evin Yolu'nu sahnede ilk kez seslendiren Bastık, "Bu beni çok heyecanlandırıyor. Şarkıyı çok seviyorum, ona çok güveniyor ve inanıyorum. İlk dinleyişte insanlarda çok büyük duygular uyandıran, nadir şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL VE YOLUNDA"
Eylül ayında oyuncu Serkay Tütüncü ile dünyaevine giren şarkıcı, iş temposunun yeniden arttığını ifade ederek "Benim hayatımda her şeyin bir zamanı ve önceligi oluyor. Mutlu bir yuva önceliğiyle geçirdiğim bir dönem vardı, çok şükür kurduk. Şimdi her şey çok güzel ve yolunda. Artık işlerimize geri döndük" dedi.
"DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPTIK HERKES KENDİ İŞİNE DALDI"
Evliliğin kendisine pozitif yansıdığını söyleyen Bastık, eşi Serkay Tütüncü ile birlikte vakit geçirme düzenlerinden de bahsetti. Şarkıcı, ikisinin de yoğun çalıştığını belirterek, "Ben çok evde duramıyorum, çalışıyorum. Serkay'ın da işleri var. Düğünümüzü yaptık ve artık herkes kendi işine daldı. Çok çalışıyoruz. Boş zamanlarımızda ise evde birlikte vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"SERKAY'IN ÇOK İYİ BİR MÜZİK KULAĞI VAR"
Eşinin müzik çalışmalarına ilgisinden de söz eden Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'nün şarkılarını önceden dinlettiği isimlerden biri olduğunu söyledi. "Stüdyoya çok giriyor, kayıt süreçlerini merak ediyor. Çok iyi bir kulağı var, çok iyi bir dinleyici ve iyi şarkıdan çok iyi anlıyor. Bu yüzden her şeyi önceden ona dinletiyorum" diyen Bastık, eşinin gitar çalmaya da meraklı olduğunu belirtti.