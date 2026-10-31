Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor! Kritik puan kayıpları...

KEREM'DEN TARAFTARA TEPKİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı.

Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.