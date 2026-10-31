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        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor! Kritik puan kayıpları...

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 4. mağlubiyetini alarak kritik puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerin kaybettiği 3 maç, öne geçtiği karşılaşmalardan geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:40 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

        Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonlara girmekte zorlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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        Maçın ikinci yarısında oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 76. dakikada Armstrong'un golüne engel olamadı. Golün hemen ardından 78. dakikada Henrique'nin golüyle 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla mağlup ayrıldı.

        Fenerbahçe, bu sonucun ardından 10 maç sonunda 16 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

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        KADIKÖY'DE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

        Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

        Müsabakanın 78. dakikasında Göztepe'nin 2-1 öne geçtiği golün ardından sarı-lacivertli tribünler yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

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        ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR

        Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği müsabakalarda önemli puan kayıpları yaşadı.

        Sarı-lacivertliler, ligdeki 3 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamadığı gibi sahadan puansız ayrıldı.

        Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği müsabakada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.

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        SON 3 MAÇTA 6 GOL YEDİ

        Fenerbahçe, son 3 resmi maçında kalesinde ikişer gol gördü.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe son olarak Göztepe'ye evinde aynı skorla mağlup oldu.

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        GUENDOUZI'NİN 2. GOLÜ

        Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, bu sezon 2. golünü kaydetti.

        İlk golünü 8-0 kazanılan Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, 45+1. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

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        MERT MÜLDÜR 46 GÜN SONRA SAHADA

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, 46 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

        Son olarak ligde 14 Eylül'de oynanan Gaziantep FK maçında forma giyen Mert, 1 hafta sonra ameliyat edilmişti.

        Sağlığına kavuşan oyuncu, Göztepe karşısında 65. dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil edildi.

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        KEREM'DEN TARAFTARA TEPKİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, maç içinde taraftarla gerginlik yaşadı.

        Müsabakanın 52. dakikasında yaşanan bir pozisyonda şutu etkisiz kalan oyuncuya taraftar tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından Kerem de taraftara karşılığında hareket yaptı.

        Lukaku ise tribünlerden takım arkadaşı için destek istedi. Ancak taraftarların tepkisi daha sonra da birkaç pozisyonda devam etti. Kerem'in 71. dakikasında direkten dışarı giden şutunun ardından ise taraftardan tecrübeli oyuncuya destek geldi.

        Kerem, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden yeniden ıslık sesi yükseldi.

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        #fenerbahçe
        #süper lig
        #Göztepe
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