İstanbul'da olay, dün gece, Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadın ile erkek arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAYI VATANDAŞ KAMERAYA ÇEKTİ

İHA'daki habere göre kadın, sokak ortasında erkeği darp edip taş attı. Atılan taşlar park halindeki bazı araçlara da zarar verdi.

Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BURADAN GEÇERKEN TARTIŞMIŞLAR"

Yaşanan anları anlatan olayın olduğu sokakta oturan Sefer Şimşek, "Burada bir olay çıktı ama bizim arabalarımızda bir şey yok.

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Burada oturanlardan değil. Buradan geçen kişilerdir. Birbirleriyle tartıştılar herhalde. Kadın saldırmış erkeğe. Sonradan taş atmış. Bizim arabalarda bir şey yok. Bu binada da oturmuyor bunlar" dedi.