Emeklilikte hizmet birleştirmesi zorunlu mu?

EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALI NASIL UYGULANIR?

1979 doğumlu olup bir kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışmaktayım. İş yaşamıma 1994 yılında SSK’lı olarak başladım. 2010 yılında devlet memuriyetine (657 s.y.4/a) atandım. Hizmet birleştirmesi ve askerlik borçlanması yaptırdım.

EYT kapsamında olmama ve 8521 prim günüm bulunmasına rağmen Emekli Sandığından emeklilikte prim gün sayısı şartı 9000 gün olduğundan memuriyetten emekli olamadım.

SGK’ya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı gereğince 4/a statüsünden emekli olma talebimi iletsem, hemen emekli olabilir miyim? (Murat E.)

İlk defa sigortalı çalışmaya 1 Mayıs 2008 tarihinden önce başlayıp birden fazla statüde çalışanların hizmetlerinin birleştirilmesi mülga 2829 Sayılı Kanun’a göre yürütülmektedir. Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan statüde, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüde, o statünün mevzuatına göre emekli aylığı bağlanır. Fiili hizmet süresinden anlaşılması gereken, fiilen çalışılan, prim ödenen günlerdir. İlk defa sigortalı çalışmaya 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra başlayanların birden fazla statüde çalışması halinde ise tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde çalıştı ise o statüde emekli ediliyor.

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Yedi yıl 2520 güne karşılık gelmektedir. Buna göre, birden fazla statüde çalışması olanların hangi statüde emekli olacakları, son 2520 gün içinde en fazla hangi statüde çalışmışlarsa o statünün kurallarına göre belirlenir. Hizmet süreleri eşit ise son çalışılan statünün kuralları uygulanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, birden fazla statüde çalışması bulunanları hizmet birleştirmek zorunda bırakıyor. Oysa, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun birden fazla statüde çalışanların emeklilikte hizmet birleştirmeye zorlanamayacağı yönünde çok sayıda kararı bulunmaktadır.

Yargıtay, kanun hükmünü çalışanların lehine yorumlamaktadır. “Hizmet birleştirmeye zorlanamaz” derken de çalışanları avantajını gözetiyor. Bunun örneğini 15 Nisan 2026 tarihli (Esas No: 2025 / 565, Karar No: 2026 / 259) kararda görüyoruz. SSK’da 6730 gün, Emekli Sandığında 450 gün ve son olarak BAĞ-KUR’da 2092 gün hizmeti bulunan vatandaş emeklilik başvurusunda bulunduğunda SGK, en son hizmetlerinin çoğu BAĞ-KUR’da geçtiği için bu statünün kurallarına göre 9000 prim gününü tamamlayarak bir yıl sonra emekli olabileceği cevabı verdi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise bu kişinin tek başına SSK’da geçen hizmetleri emekli olmaya yettiği için BAĞ-KUR günleri dışlanarak SSK ve Emekli Sandığındaki prim günleri dikkate alınmak suretiyle emekli aylığı bağlanması yönünde karar verdi.

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Sizin durumunuza gelince, hangi statüde kaç gün priminiz olduğunu belirtmemişsiniz. Şayet SSK’daki prim gününüz 5750 gün ve daha fazla ise Emekli Sandığındaki hizmetleriniz dikkate alınmadan SSK’dan emekli olabilirsiniz.

Ancak, verdiğiniz bilgilerden yaptığım hesaplamaya göre, toplam 8521 günlük hizmet sürenizin en az 5400 günü Emekli Sandığında geçmiş görünüyor. Bu durumda SSK’dan emeklilik hakkınız bulunmuyor. Toplam 9000 prim gününü tamamladığınız tarihte, hizmet birleştirmesi yapmak suretiyle Emekli Sandığından emekli olursunuz.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE AYLIK BAĞLAMA ORANI VE EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?

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2009 yılında sigorta girişim var. e – Devlet’ten kontrol ettiğimde aylık gelirim 63 bin lira ve aylık bağlama oranı %32 görünüyor. 5890 gün primim var. e – Devlet’te emekli maaşı olarak 27 bin lira görünüyor.

2007’de askere gittim. Eğer askerlik borçlanması yatırırsam aylık bağlama oranı ve şu an için görünen emekli maaşım yükselir mi? (Murat S.)

İlk defa sigortalı çalışmaya 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında başlayanların aylık bağlama oranı her 360 gün için yüzde 2 olarak uygulanır. 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Askerlik sürenizi belirtmemişsiniz ama diyelim 18 ay askerlik yaptıysanız askerlik borçlanmasıyla aylık bağlama oranınıza 3 puan ilave edilir. Aylık bağlama oranınız artacağı için emekli aylığınız da buna bağlı olarak artar. Örneğin şu anda yüzde 32 ABO ile 27 bin lira emekli aylığına hak kazanırken, yüzde 35 ABO ile emekli aylığınız 29.500 liraya yükselir.

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Askerlik borçlanması ile emekli aylığının bu şekilde artması 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar için geçerlidir. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar prim günleri eksik değil ise emekli aylığını artırmak gayesiyle askerlik borçlanması yapmaktan kaçınmalıdır. Çünkü askerlik borçlanması bu kişilerin emekli aylığında çoğunlukla artış sağlamıyor.

KIDEM TAZMİNATI YAZISI NE ZAMAN ALINABİLİR?

Son 3 yıldır aynı firmada çalışıyorum. 7000 gün primi doldurduktan sonra herhangi bir tarihte örneğin 2 veya 3 ay sonra SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısını alıp istifa dilekçemi verip tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?

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Bir diğer sorum kademeli emeklilik ile ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Şu an net maaşım 45.000 TL. Kademeli veya kademeli emeklilik çıkmazsa normal emekli olmam durumunda net ne kadar maaş alabilirim. Sigorta primi her çalıştığım şirkette aldığım maaş üzerinden yani yüksekten ödendi, asgariden ödenmedi. (Ahmet İ.)

İlk defa 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar 7000 prim gününü doldurduklarında SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alıp işverene vermek suretiyle kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirler. İş yerlerinde çalışanların hizmet bildirimleri SGK’ya ertesi ay yapılmaktadır. Buna göre, 7000 günü doldurduğunuz ayı takip eden ayda SGK’dan kıdem tazminatı yazısı talep edebilirsiniz. Bu yazıyı işverene ibraz ederek kıdem tazminatınızı almak suretiyle işten ayrılacağınızı belirtmelisiniz. Yazıyı almadan kesinlikle işten ayrılmayınız.

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Kademeli emeklilik ile ilgili ortada bir yasal düzenleme taslağı bulunmuyor. Yasal düzenleme olacak mı olacaksa ne zaman ve nasıl olacak bir bilgi yok. Emekli aylığınızın ne kadar olacağı tek başına şu anki net ücretinize bakılarak söylenemez. E-Devlet’te görünen emekli aylığı bilgisi en güncel veriye dayandığı için daha doğrudur.