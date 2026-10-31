haftanın kitapları

GEÇ KALMIŞLIK HİSSİ: YENİDEN BAŞLAMAK MI, SIFIRDAN BAŞLAMAK MI?

(Emre Özarslan)



Diyelim ki hayatımızın hiç de istediğimiz gibi akmadığının farkındayız. Oturduk düşündük, kendimize yalan söylemeyi de bıraktık. Yapmak istediklerimizi bir yana, artık bırakmak istediklerimizi bir yana sıraladık. Ne güzel, elimizde kocaman bir “farkındalık” var artık! Hani şu her yerde, edinmemiz tavsiye edilen farkındalık... Peki, fark etmekle bitiyor mu iş? Bir de yapılacaklar var elbet. Seçenekler görünüşte bol, ne de olsa teknoloji çağındayız. Ama beynimizin gerisinden fısıldayan o ses ne olacak? Hani sürekli, “Geç kaldın. Herkes halletti, sen her şey için geç kaldın, artık çok geç!” diyen... Emre Özarslan, Mundi Kitap'tan çıkan kitabında bu kez geç kalmışlık hissi ve hepimizin kendisini içinde bulduğu şefkatsiz telaşa odaklanıyor. Yazar, psikolojik durumların sadece bireysel meseleler olmayıp zamanın ruhuyla yakından alakalı olduğunu, performans kültürünün hepimizi içten içe oyduğunu ortaya koyarken hem kendisinden hem de danışmanlık verdiği kişilerden yola çıkarak örnekler sunuyor.