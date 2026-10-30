Sel fekatinde sigorta ve hasar ödeme... Hasar ödeme süreci nasıl yönetildi? Sigortacılık 2026'yı nasıl geçiriyor? Sigorta sektörüne savaşın etkileri neler? Kasko fiyatlarındaki artışı ne belirliyor? Kaskoda sel teminatında ne belirleyici? Sağlık sigortasındaki artışın sebebi ne? Kimin için hangi sig... Daha Fazla Göster

Sel fekatinde sigorta ve hasar ödeme... Hasar ödeme süreci nasıl yönetildi? Sigortacılık 2026'yı nasıl geçiriyor? Sigorta sektörüne savaşın etkileri neler? Kasko fiyatlarındaki artışı ne belirliyor? Kaskoda sel teminatında ne belirleyici? Sağlık sigortasındaki artışın sebebi ne? Kimin için hangi sigorta daha avantajlı? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer yanıtladı. Daha Az Göster