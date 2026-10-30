Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
Kırıkkale'de, yemek masasında oturdukları sırada çıktığı iddia edilen tartışma sırasında 60 yaşındaki babası Veli Aydoğdu'yu ekmek bıçağıyla öldüren 37 yaşındaki Hasan Kenan Aydoğdu, tutuklandı. Katil zanlısının olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi
Kırıkkale'de kan donduran olay, dün Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen Hasan Kenan Aydoğdu (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında yemek masasında oturdukları sırada tartışma çıktı.
BABASINI EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI
İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen Hasan Kenan Aydoğdu, babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL EVLAT TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Aydoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan cinayet zanlısı, tutuklandı.