Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.972,25 %-1,73
        DOLAR 49,9476 %0,12
        EURO 55,9734 %0,11
        GRAM ALTIN 6.407,13 %-0,71
        BITCOIN 77.559,00 %-1,57
        FAİZ 39,72 %0,56
        GÜMÜŞ GRAM 81,57 %-2,56
        GBP/TRY 67,1240 %0,35
        EUR/USD 1,1199 %0,17
        BRENT PETROL 112,57 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 10.475,66 %-0,71
        Haberler Ekonomi Teknoloji Çip devinde casusluk şüphesi

        Çip devinde casusluk şüphesi

        ABD istihbarat kurumlarının, Çin'e Nvidia çiplerinin yasa dışı yollarla satılmasına aracılık etmekle suçlanan Singapur merkezli yapay zeka bulut şirketi Megaspeed'in üst düzey yöneticisi Alice Huang'ın, Nvidia CEO'su Jensen Huang'a yakınlığını kullanarak Çin adına bilgi topladığı şüphesini araştırdığı öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çip devinde casusluk şüphesi

        New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat kurumları, Megaspeed yöneticisi Alice Huang'ın Çin ile bağlantılarını incelemek amacıyla yaklaşık bir yıldır kendisini gözetim altında tuttu.

        Kaynaklar, ABD tarafındaki endişenin Alice Huang'ın Jensen Huang ile kurduğu yakın ilişkiye dayandığını belirtti. Buna göre ABD istihbaratı, Megaspeed yöneticisinin Nvidia'nın gelecek planları ve Jensen Huang'ın Trump yönetimini şirkete Çin'e daha gelişmiş teknoloji ürünleri satma izni vermeye ikna etme girişimleri hakkında bilgi toplamış olabileceğinden şüphelendi.

        NVIDIA İDDİALARI REDDETTİ

        Nvidia ise CEO Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ilişkinin olağan ticari temaslardan farklı olmadığını bildirdi.

        REKLAM

        Şirket sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Jensen'in Bayan Huang ile etkileşimleri olağan dışı veya beklenmedik değil. Müşterilerle görüşmek bir CEO'nun işinin parçasıdır. Jensen her yıl binlerce müşteri yöneticisiyle görüşüyor." ifadelerini kullandı.

        Nvidia ayrıca bölgesel bulut müşterileriyle paylaşılan bilgilerin ticari faaliyetlerle sınırlı olduğunu belirterek, "Bölgesel bulut müşterilerimiz olağan iş bilgilerini alır; hassas Nvidia ticari sırlarını veya ulusal güvenlikle ilgili herhangi bir bilgiyi almaz." açıklamasında bulundu.

        MEGASPEED HAKKINDA DAHA ÖNCE SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

        New York Times, Ekim 2025'te yayımladığı haberinde ABD Ticaret Bakanlığının Megaspeed hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirmişti.

        REKLAM

        Soruşturmanın, şirketin ihracat kısıtlamalarına tabi Nvidia yapay zeka çiplerini yeniden satarak Çinli şirketlerin ABD'nin teknoloji ihracatı düzenlemelerini aşmasına yardımcı olduğu şüphesi üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

        Alice Huang'ın söz konusu dönemde Megaspeed'in üst düzey yöneticilerinden biri olduğu aktarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir Göreme'de peribacası yıkıldı

        Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. (İHA)

        #Nvidia
        #çin
        #casusluk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        Lise öğrencilerine AYM'den tazminat kararı
        Lise öğrencilerine AYM'den tazminat kararı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"