Çip devinde casusluk şüphesi

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat kurumları, Megaspeed yöneticisi Alice Huang'ın Çin ile bağlantılarını incelemek amacıyla yaklaşık bir yıldır kendisini gözetim altında tuttu.

Kaynaklar, ABD tarafındaki endişenin Alice Huang'ın Jensen Huang ile kurduğu yakın ilişkiye dayandığını belirtti. Buna göre ABD istihbaratı, Megaspeed yöneticisinin Nvidia'nın gelecek planları ve Jensen Huang'ın Trump yönetimini şirkete Çin'e daha gelişmiş teknoloji ürünleri satma izni vermeye ikna etme girişimleri hakkında bilgi toplamış olabileceğinden şüphelendi.

NVIDIA İDDİALARI REDDETTİ

Nvidia ise CEO Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ilişkinin olağan ticari temaslardan farklı olmadığını bildirdi.

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Şirket sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Jensen'in Bayan Huang ile etkileşimleri olağan dışı veya beklenmedik değil. Müşterilerle görüşmek bir CEO'nun işinin parçasıdır. Jensen her yıl binlerce müşteri yöneticisiyle görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Nvidia ayrıca bölgesel bulut müşterileriyle paylaşılan bilgilerin ticari faaliyetlerle sınırlı olduğunu belirterek, "Bölgesel bulut müşterilerimiz olağan iş bilgilerini alır; hassas Nvidia ticari sırlarını veya ulusal güvenlikle ilgili herhangi bir bilgiyi almaz." açıklamasında bulundu.

MEGASPEED HAKKINDA DAHA ÖNCE SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMÜŞTÜ

New York Times, Ekim 2025'te yayımladığı haberinde ABD Ticaret Bakanlığının Megaspeed hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirmişti.

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Soruşturmanın, şirketin ihracat kısıtlamalarına tabi Nvidia yapay zeka çiplerini yeniden satarak Çinli şirketlerin ABD'nin teknoloji ihracatı düzenlemelerini aşmasına yardımcı olduğu şüphesi üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

Alice Huang'ın söz konusu dönemde Megaspeed'in üst düzey yöneticilerinden biri olduğu aktarılmıştı.