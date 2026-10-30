Levent İnanır: Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın açıklamalarına yanıt verdi. İnanır, "Jülide Hanım, dayıma evlilik teklifinde bulundu ama evlilik teklifini dayım kabul etmedi" dedi
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. 26 Haziran'da vefat eden oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural ile yeğenim Levent İnanır arasındaki polemik sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Jülide Kural, oyuncunun mal varlığının birlikte yaşadıkları ev, üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu belirtti. Kural, İnanır’ın kurbağa koleksiyonunun manevi değeri bulunan küçük eşyalardan oluştuğunu söyledi.
Jülide Kural, İnanır'ın 25 adet lüks markaya ait saati olduğu iddiasını da yalanlandı.
"EVLENMEK İSTEMEYEN BENDİM"
Evlenmeye sıcak bakmayan tarafın kendisi olduğunu da sözlerine ekleyen Kural, "Ben yaşamım boyunca emeğiyle var olmuş, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş bir kadınım. Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir ile birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu. Kadir İnanır, yaşamı boyunca ilkelerinden ödün vermeyen, inandığı değerleri kararlılıkla savunan, sözünün ve kararlarının arkasında duran, iradesini hiçbir koşulda başkalarına teslim etmeyen bir insandı" diye konuştu.
Levent İnanır, Jülide Kural'ın bu açıklamalarının ardından yeni iddialarda bulundu.
İnanır, Jülide Kural’ın geçmişte Kadir İnanır’a evlilik teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Günaydın'a konuşan İnanır, "Jülide Hanım, ‘Evlenmeye sıcak bakmayan bendim’ demiş ama kendisi Kadir Dayı'ma evlilik teklifinde bulundu ama dayım teklifi kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
İnanır, "Dayımla üç görüşmemizde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. Ve üç görüşmemizde de farklı farklı Atatürk tuğralı altın yüzük vardı. Jülide Hanım, evden para çaldı diyerek çalışanı suçlayınca ben de hukuki yola başvurdum" ifadelerini kullandı.