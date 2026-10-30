Levent İnanır: Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti

Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganların izlerini kaybettirmek için çalıntı plaka taktıkları otomobilin, eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in eşine ait olduğu belirlendi. Saldırıyla bağlantılı ... Daha Fazla Göster İstanbul Kadıköy'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganların izlerini kaybettirmek için çalıntı plaka taktıkları otomobilin, eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in eşine ait olduğu belirlendi. Saldırıyla bağlantılı olarak yakalanan 5 şüpheli arasında eski kulüp başkanının oğlu K.F.E.'nin de bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Daha Az Göster