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        Haberler Ekonomi Altın Altın kritik seviyenin altında

        Altın kritik seviyenin altında

        Altının ons fiyatı, ABD'de enflasyonun beklentileri güçlendirmesi ve Fed'in faiz artırabileceği yönündeki fiyatlamaların etkisiyle 4 bin doların altına geriledi. Ons altın yaklaşık yüzde 1 değer kaybıyla 3 bin 984 dolara düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Altın kritik seviyenin altında

        Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ons altın yüzde 0,92 düşüşle 3 bin 984 dolara geriledi. Böylece altın kritik kabul edilen 4 bin dolar seviyesinin altına indi

        Düşüşte etkili olan faktörleri değerlendirirken özellikle doların seyri, ABD tahvil faizleri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve yatırımcıların son gelişmeler karşısındaki pozisyon değişimleri öne çıkıyor.

        Altındaki düşüşün temel nedenlerinden biri, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in yılın kalan bölümünde faiz artırabileceği beklentisini kuvvetlendirmesi oldu.

        ABD'de Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükseldi. Bu, mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. Çekirdek PCE de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artış gösterdi.

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        Bunun yanında ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 büyümesi, ekonominin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti. Büyüme beklentileri aşarken enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faiz indiriminden ziyade yeni bir faiz artırımına yönelebileceği değerlendirmelerini güçlendirdi.

        Piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 75 olarak fiyatlanıyor. Faizlerin yüksek kalması veya artırılması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

        PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

        Altın üzerinde baskı oluşturan bir diğer gelişme ise petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine yönelik saldırı, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Petrol fiyatları, arz kesintisi risklerinin etkisiyle yükselişini sürdürürken ekim ayında üst üste dördüncü aylık artışına yöneldi.

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        Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, merkez bankalarının sıkı para politikasını daha uzun süre devam ettirebileceği beklentisini besliyor. Bu durum da altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

        TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR ALTINA DA YANSIDI

        Altın fiyatlarındaki gerilemede küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan satışlar da etkili oldu. Özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına ilişkin hayal kırıklıkları ve yapay zeka yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına yönelik soru işaretleri, teknoloji hisselerinde satışları beraberinde getirdi.

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        Hisse senedi piyasalarındaki kayıplar karşısında bazı yatırımcıların diğer varlıklarındaki pozisyonlarını da kapatarak nakde yönelmesi, altın üzerindeki satış baskısını artırdı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Sloth Hansen, piyasalardaki satışların devam etmesi halinde altın dahil farklı varlık sınıflarında likidite kaynaklı satışların görülebileceğine dikkat çekti.

        4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK EŞİK

        Altın, ekim ayında yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek üst üste ikinci aylık düşüşüne hazırlanıyor. Piyasalarda 4 bin dolar seviyesi önemli bir psikolojik eşik olarak izlenirken bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda aşağı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği takip edilecek.

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        Teknik değerlendirmelerde 3 bin 975 dolar seviyesi ilk önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkarken bu seviyenin kırılması halinde 3 bin 946 dolar gündeme gelebilecek seviyeler arasında gösteriliyor.

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