Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adıyaman'da yürek yakan olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
OYUNCAK ARABASI SUYA DÜŞTÜ
Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yunus Emre Mutlu’nun (7), oyuncak arabası bir inşaat alanında oluşan su birikintisine düştü.
BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre suya düşen oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybeden küçük çocuk, su birikintisi içinde gözden kayboldu.
SAĞLIK EKİPLERİ SUDAN ÇIKARDI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İLKOKUL 2'NCİ SINIFA GİDİYORDU
Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu’nun ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.