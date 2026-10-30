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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm

        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm

        Adıyaman'da yürek yakan olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        OYUNCAK ARABASI SUYA DÜŞTÜ

        Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yunus Emre Mutlu’nun (7), oyuncak arabası bir inşaat alanında oluşan su birikintisine düştü.

        BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre suya düşen oyuncağını almaya çalışırken dengesini kaybeden küçük çocuk, su birikintisi içinde gözden kayboldu.

        SAĞLIK EKİPLERİ SUDAN ÇIKARDI

        Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Yunus Emre Mutlu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        İLKOKUL 2'NCİ SINIFA GİDİYORDU

        Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yunus Emre Mutlu’nun ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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