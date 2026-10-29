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        Haberler Spor Futbol Al Nassr 5 golle kazandı: Cristiano Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!

        Al Nassr 5 golle kazandı: Cristiano Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr evinde Al Kholood'u 5-3 yendi. Cristiano Ronaldo, Al Kholood karşısında hat-trick yaparak kariyerindeki gol sayısını 985'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 23:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Kholood'u konuk etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı goller çıktı. 2-2 biten ilk yarıda Al Nassr'ın gollerini 24'te Angelo, 38'de Mane atarken konuk takımda 16'da Domingues ve 45+2'de Essomba attı.

        İşte ilk yarının golleri:

        İKİNCİ YARIDA RONALDO RÜZGARI

        Karşılaşmanın ikinci yarısında Cristiano Ronaldo rüzgarı esti. Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81'de attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Konuk takımda Domingues 90+4'te attığı golle skoru belirledi ve mücadele 5-3 bitti!

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr puanını 28 yaparken Al Kholood ise 12 puanda kaldı.

        İşte ikinci yarıdaki goller:

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        RONALDO 958 GOLE ULAŞTI!

        Cristiano Ronaldo kariyerinde 985 gole ulaştı. Portekizli süper star 1000 gol hedefine çok yaklaştı. Ronaldo resmi maçlarda 15 gol daha atarsa futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.

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        #ronaldo
        #Al Nassr
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