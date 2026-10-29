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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle konuk devlet ve hükümet başkanları ve heyetlerinin katılımlarıyla akşam yemeği düzenlendi. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma idealiyle ilan edilen cumhuriyetimiz dünyanın mazlum ve mağdur halkları için de bir umut ışığı olarak doğmuştu. Aradan geçen 103 yılda cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekte kalmadı gönüllerde kök saldı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabından öne çıkanlar şöyle:

        "Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı cani gönülden tebrik ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, meclisimizdeki o dönemdeki muhterem mensuplarını minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramını aile meclisimiz olan Türk devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

        "TÜRKİYE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR"

        Bundan 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma idealiyle ilan edilen cumhuriyetimiz dünyanın mazlum ve mağdur halkları için de bir umut ışığı olarak doğmuştu. Aradan geçen 103 yılda cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekte kalmadı gönüllerde kök saldı. Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

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        Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bugün bir kez daha söz veriyoruz. Aynı inancı, kültürü, ülküyü paylaştığımız kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35. yıldönümünde çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Türk dünyası olarak karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize, önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum.

        ÇAPAROV'A TÜRK DÜNYASI ÂLİ NİŞANI TEVCİHİ

        Bugün aynı zamanda marifet iltifata tabidir ilkesi gereğince Kırgızistan Cumhurbaşkanı sayın Çaparov'u bilhassa zikretmek istiyorum. Kendisi ticaret, ulaştırma, teknolojik alanda işbirliğimizin derinleştirilmesine katkılar sağlamış, kültürel mirasımıza sahip çıkmıştır. Türk dünyası şartı ile aile meclisimizin yeni bayrağında kardeşimizin önemli katkısı olmuştur. Türk dünyası liderleri olarak aile meclisimize yaptığı değerli katkılardan dolayı sayın Çaparov'a Türk Dünyası Âli Nişanı'nı tevcih etmekten bahtiyarlık duyuyorum."

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        #ankara
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Zirve
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